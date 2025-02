Nach Übernahme der Kontrolle Jeff Bezos fragt Fans: Wer soll der nächste James Bond werden?

Will wissen, wen sich seine Followerinnen und Follower als Nachfolger von Daniel Craig wünschen: Jeff Bezos. (lau/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 21:00 Uhr

Amazon kontrolliert künftig das James-Bond-Franchise. Jetzt fragt kein Geringerer als Jeff Bezos die Fans und Social-Media-User, wer ihrer Meinung nach zum nächsten 007 werden soll.

Schon wenige Stunden, nachdem offiziell bekannt wurde, dass Amazon künftig die Geschicke der James-Bond-Filmreihe lenkt, gibt es eine neue Entwicklung. Auf Instagram sowie X hat Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) gefragt: "Wen würdet ihr als nächsten Bond wählen?"

Henry Cavill oft genannt

Dazu teilt der 61-Jährige einen Screenshot eines BBC-Newsartikels mit der Überschrift "Langjährige James-Bond-Produzenten geben Kontrolle an Amazon ab." Die Reaktionen der Fans und Followerinnen und Follower ließen naturgemäß nicht lange auf sich warten. Besonders der Name des Briten Henry Cavill (41) fällt in den Antworten des Öfteren.

Doch auch viele weitere, namhafte Hollywoodstars werden erwähnt, so etwa der Schotte James McAvoy (45) oder Tom Cruise (62), der jedoch als US-Amerikaner schlechte Karten auf die Nachfolge Daniel Craigs (56) haben dürfte. Auch der Brite Idris Elba (52) wird von den Fans wiederholt ins Spiel gebracht, ebenso wie "Nosferatu"-Star Aaron Taylor-Johnson (34), der zuletzt laut britischen Medien als einer der Favoriten auf die Rolle galt.

Geht 007 jetzt in Serie?

Ob Bezos' Aufruf für ein Fan-Casting des neuen Bond ernstzunehmen ist, bleibt abzuwarten. Die Amazon MGM Studios hatten wenige Stunden zuvor bekannt gegeben, die vollständige kreative Kontrolle über die Bond-Reihe zu übernehmen. Die bisherigen Produzenten Barbara Broccoli (64) und Michael G. Wilson (83) haben diese an Amazons Filmstudio abgetreten. Zuvor hatte es sich bei 007 über einen Zeitraum von über 60 Jahren um ein Familienunternehmen gehandelt.

Die neue kreative Führung des langlebigen Agenten-Franchises muss nun einen neuen Hauptdarsteller finden und den nächsten Filmeintrag in die Wege leiten. Denkbar erscheint jedoch auch, dass Amazon mit dem Franchise in eine andere Richtung geht, etwa für den hauseigenen Streamingdienst Prime Video eine Serie produziert.

Bond-Produzentin Barbara Broccoli hatte sich exakt hiergegen in der Vergangenheit ausgesprochen. So soll eine der Bedingungen bei Amazons Übernahme des MGM-Katalogs im Jahr 2022 laut eines Berichts des "Wall Street Journal" gewesen sein, dass 007 auch weiterhin auf der großen Kinoleinwand stattfindet. Ob sich daran jetzt etwas geändert hat, blieb vorerst unklar.