Jeff Bezos: Trip ins All erfolgreich abgeschlossen

20.07.2021 17:03 Uhr

Jeff Bezos ist nach seinem Kurztrip in das Weltall wieder sicher zur Erde zurückgekehrt. Der ekstatische Amazon-Gründer sprach nach der Landung vom "besten Tag aller Zeiten".

Nach elf Minuten im Weltall ist Amazon-Gründer Jeff Bezos (57) wieder sicher auf der Erde gelandet. Nach seinem Kurztrip sprach der 57-Jährige vom „besten Tag aller Zeiten“.

Bezos hob mit seinem Raumschiff, der „New Shepard“, und drei weiteren Begleitern mit leichter Verspätung kurz nach 15 Uhr aus der Wüste im Westen des US-Bundesstaates Texas ab. Der automatisierte Flug dauerte rund zehn Minuten. Bezos trug einen blauen Raumfahrtanzug und einen Cowboyhut.

Mit an Bord waren Bezos Bruder Mark (53), die 82-jährige frühere US-Pilotin Wally Funk und ein 18-Jähriger aus den Niederlanden, der den Flug von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Ihren höchsten Punkt erreichte die Kapsel in 100 Kilometern Höhe. Als die Schwerelosigkeit aussetzte, durften die Passagiere kurzzeitig ihre Sitze verlassen.

Nachdem die Besatzung wieder auf der Erde gelandet war, stieg Bezos als Erstes aus. Er wurde laut „New York Post“ von seiner Freundin Lauren Sanchez (51) in Empfang genommen. Die Crew hatte außerdem Champagner dabei.

Das Datum für den Flug war dabei nicht zufällig gewählt. Vor genau 52 Jahren hatten Neil Armstrong (1930-2012) und Buzz Aldrin (91) als erste Menschen den Mond betreten. Das von Bezos gegründete Raumfahrtunternehmen Blue Origin nannte den Trip ins All einen „historischen Moment in der Geschichte der Raumfahrt“.

Congratulations to all of Team Blue past and present on reaching this historic moment in spaceflight history. This first astronaut crew wrote themselves into the history books of space, opening the door through which many after will pass. #GradatimFerociter #NSFirstHumanFlight

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021