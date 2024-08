Vor der Küste Sardiniens Jeff Bezos und Lauren Sanchez: Jacht-Urlaub mit berühmten Gästen

Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sanchez urlauben derzeit auf einer Jacht. (the/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 16:05 Uhr

Jeff Bezos genießt seinen Sommerurlaub auf seiner prestigeträchtigen 500-Millionen-Jacht vor der Küste Sardiniens. Natürlich nicht ohne berühmte Gäste mit an Bord zu haben.

Urlaubsstimmung auf Sardinien: Jeff Bezos (60) und seine Partnerin Lauren Sánchez (54) sorgen im Moment für jede Menge Promi-Zulauf auf der italienischen Insel. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, urlauben der Amazon-Milliardär und seine Verlobte derzeit auf ihrer Luxus-Jacht und genießen die italienische Sommersonne im Beisein von Stargästen wie Leonardo DiCaprio (49) und dessen Freundin Vittoria Ceretti (26) sowie Katy Perry (39) und ihrem Partner Orlando Bloom (47).

Jachturlaub an der berühmten Costa Smeralda

Die Gruppe wurde dabei gesichtet, wie sie mit einem Beiboot am Nikki Beach an der berühmten Costa Smeralda an Land ging. Die prominenten Urlauber fahren derzeit auf Bezos' Super-Jacht Koru rund um die beliebte italienische Mittelmeerinsel. Bei der Koru mit ihren 127 Metern Länge handelt es sich um eine der längsten Segeljachten der Welt. Die Baukosten der Jacht werden auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Insgesamt gibt es Platz für 18 Gäste. Sie wurde in den Niederlanden eigens für Jeff Bezos gebaut, die ersten Probefahrten fanden im Februar und Mai 2023 statt.

Bereits letztes Jahr gemeinsam im Urlaub

Bereits letztes Jahr im August verbrachten Bezos und Sánchez ihren Sommerurlaub in Kroatien mit ihren berühmten Freunden – unter anderem Katy Perry und Orlando Bloom- auf der Jacht. Zuvor hatten sie Anfang August 2023 auf der 500 Millionen-Dollar-Jacht mit einer prominenten Gästeliste ihre Verlobung in Italien gefeiert. Unter den Gästen sollen unter anderem Bill Gates (68), Kris Jenner (68), Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire (49) sowie Andrew Garfield (40) gewesen sein. Das Paar soll sich im Mai 2023 nach fünfjähriger Beziehung verlobt haben. Beim Antrag soll Bezos der US-amerikanischen Journalistin einen 20-Karat-Ring an den Finger gesteckt haben.

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Lauren Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott (54) verheiratet. Mit ihr hat er vier Kinder. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen. Sie war 13 Jahre lang mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell (59) verheiratet, bevor sie sich 2019 scheiden ließen.