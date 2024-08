Serienmarathon auf der Couch Jeff Bezos und Lauren Sánchez lieben Fernsehabende auf der Couch

Jeff Bezos und Lauren Sánchez mal nicht vor dem Fernseher. (mia/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 16:38 Uhr

Milliardäre sind auch nur Menschen - das gilt auch für Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez. Ihre perfekte Abendgestaltung: ein gemeinsamer Serienmarathon.

Wer sich einen Abend mit Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) nur mit Privatjet, exklusiven Restaurants und Jacht-Partys vorstellen kann, liegt falsch. Bezos' Verlobte Lauren Sánchez (54) hat dem US-Magazin "People" verraten, wie die perfekten Abende im Hause Bezos-Sánchez verlaufen: "Meine Lieblingszeit ist, wenn es im Haus ruhig und still ist und Jeff und ich entscheiden, welche Serie wir an diesem Abend bingen wollen."

Wie in den meisten Haushalten ist sich auch dieses Paar nicht immer sofort einig, was das Fernsehprogramm betrifft. "Die Entscheidung kann ein bisschen dauern. Sie können sich vorstellen, dass unsere Geschmäcker ein wenig unterschiedlich sind. Aber ich liebe unsere Fernsehzeit, wir haben einfach die beste Zeit", schwärmt Sánchez.

Streaming-Tipps von Benzos und Sánchez

Zuletzt hat sich das Paar etwa den Netflix-Stalker-Hit "Rentierbaby" angesehen. Außerdem fanden sie die postapokalyptische Prime-Serie "Fallout" gut. Auch das Apple-Drama "Aus Mangel an Beweisen" mit Jake Gyllenhaal (43) in der Hauptrolle wurde geguckt. "Oh, und wir haben 'Severance' geliebt", erinnert sich Sánchez an den neunteiligen Science-Fiction-Thriller, der ebenfalls auf Apple TV läuft.

Ihr abendliches Fernsehritual wird in den kommenden Wochen wohl allerdings kürzer kommen. Sánchez begibt sich für ihr Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space" auf Buchtournee. "Ich freue mich so sehr, dass meine Kinder das miterleben können, denn sie haben mich jahrelang dazu ermutigt, dieses Buch zu schreiben, und jetzt habe ich es endlich geschafft", so die dreifache Mutter über das Projekt. Ihre drei Kinder stammen aus früheren Beziehungen: der 23-jährige Nikko Gonzales ist der Sohn des pensionierten Football-Spielers Tony Gonzales (48). Aus ihrer Beziehung mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell (59) stammen die Teeanger-Kinder Evan (18) und Ella (16).

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Lauren Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott (54) verheiratet. Mit ihr hat er vier Kinder.