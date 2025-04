Stars Jeff Goldblum: Das denken seine Kinder über seine Filme

Bang Showbiz | 06.04.2025, 16:00 Uhr

Jeff Goldblum verriet, dass er nicht wisse, ob seine Kinder von seinen Filmen beeindruckt sind.

Der ‚Wicked‘-Schauspieler, der mit seiner Frau Emilie die Kinder Charlie (9) und River (7) hat, zeigte seinen Söhnen einige seiner Filme, wisse jedoch immer noch nicht, ob sein Nachwuchs von seinen Performances beeindruckt war oder nicht.

Der 72-jährige Jeff erzählte in einem Gespräch mit dem ‚Big Issue‘-Magazin: „Ich weiß nicht, wie beeindruckt sie von irgendetwas waren. Ich habe ihnen ‚Jurassic Park‘ gezeigt. Wir haben sie zu ‚Wicked‘ ins Kino mitgenommen.“ Der Darsteller fügte hinzu, dass seine Kinder auch seinen Film ‚Thor Ragnarok‘ gesehen hätten und sich zufällig auch ein oder zwei Folgen von ‚Kaos‘ anschauten, in denen der Star die Rolle des Zeus spielt. Goldblum sagte: „Da gibt es einige komplizierte, verstörende Inhalte, aber es hat ihnen gefallen. Sie sind stolz darauf, jede noch so düstere, brutale oder beängstigende Situation ertragen zu können. Aber mal sehen.“ Jeff möchte gerne in anderen Menschen das Potenzial wecken und erklärte, dass seine Kinder sein Leben verändert hätten: „Kinder haben mein Leben verändert … Sie nehmen Klavierunterricht und oft fällt es mir zu, sie beim Üben zu begleiten, so wie heute Morgen.“