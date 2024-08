Film Jeff Goldblum: Süße Nachricht an Scarlett Johansson vor ‚Jurassic‘-Dreh Jeff Goldblum schickte Scarlett Johansson eine Nachricht, in der er sie in der ‚Jurassic‘-Familie willkommen hieß. Die 39-jährige Schauspielerin wird die Hauptrolle im kommenden vierten ‚Jurassic World‘-Film übernehmen und erhielt zu diesem Anlass eine Überraschung von dem 71-jährigen Schauspieler, der 1993 zum ersten Mal Dr. Ian Malcolm im ursprünglichen ‚Jurassic Park‘-Film spielte. In einem Video, […]