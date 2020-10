08.10.2020 16:12 Uhr

Jeff und Susan Bridges: Das Geheimnis ihrer Ehe

Der "Big Lebowski"-Schauspieler spricht in einem Interview über seine langjährige Ehe - und den Grundsatz, auf dem ihre Beziehung fußt.

Seit 43 Jahren sind Jeff und Susan Bridges mittlerweile verheiratet. Dem „People“-Magazin hat der Schauspieler das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe verraten: „Wir sind ziemlich unterschiedlich als Menschen, aber wir feiern das, anstatt uns davon auseinandertreiben zu lassen. Ich bewundere ihre Weisheit und ich bin sicher den Mädchen geht es genauso. Ich wurde wirklich gesegnet“, so der „Big Lebowski“-Schauspieler.

Auch mit seinen drei Töchtern verbindet Bridges ein starkes Band. Mit seiner 39-jährigen Tochter Isabelle hat der 70-Jährige nun ein Kinderbuch herausgebracht. In „Daddy Daughter Day“ geht es um Abenteuer, die ein Vater und seine Tochter gemeinsame erleben. Auch für Isabelle war die Ehe ihrer Eltern eine Inspiration, wie sie sagt: „Sie lieben sich aber sie mögen sich auch und verbringen gemeinsame Zeit miteinander. Sie geben sich Mühe dem anderen Fragen zu stellen, zu erfahren, was ihn interessiert.“

Bridges lernte seine Frau bei den Dreharbeiten zum Film „Rancho Deluxe“ in Paradise Valley in Montana kenne – sie arbeitete dort als Kellnerin. Für ihn war es „Liebe auf den ersten Blick“, wie er ebenfalls in dem Interview erzählt.

(mia/spot)