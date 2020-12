08.12.2020 17:00 Uhr

Jenke von Wilmsdorff: So geschockt ist seine Mutter

20 Jahre jünger in 100 Tagen: Jenke von Wilmsdorff wagt für Pro7 ein Schönheits-Experiment und unterzieht sich etlichen Beauty-Eingriffen. Auf Instagram verrät der TV-Journalist, wie geschockt seine Mutter auf sein neues Ich reagiert hat.

20 Jahre jünger aussehen, das wollte Jenke von Wilmsdorff (55) mit seinem neusten Experiment erreichen. Jetzt ist der TV-Journalist kaum wiederzuerkennen. Eine, die von Jenkes neuem Aussehen besonders schockiert ist, ist seine eigene Mutter.

„Meine Mama hat nicht gut reagiert“

Im Rahmen der Pro7-Show „Jenke“ unterzog sich der gleichnamige Journalist sämtlichen Schönheitsprozeduren, die die Kosmetikindustrie zu bieten hat. Sogar unters Messer legte sich der 55-Jährige. Das Ergebnis? Optisch ein anderer Mensch. Mit dem Experiment schockt er nicht nur Fans und Zuschauer, sondern auch seine Angehörigen. Auf Instagram verrät Jenke jetzt, was seine Mutter von der Veränderung hält: „Meine Mama hat nicht gut reagiert, die war wirklich geschockt. Sie hat sich das harmloser vorgestellt und als sie dann die Sendung gesehen hat, war sie wirklich geschockt, was mir wiederum sehr leid tat. Es gefällt ihr gar nicht, null, überhaupt nicht“, erzählt Jenke in seiner Instagram-Story.

So teuer waren Jenkes Eingriffe

Für das Experiment hat Jenke sein Gesicht in zwei Hälften teilen lassen: Rechts werden rein kosmetische Behandlungen angewendet, links kommt die Schönheitschirurgie zum Einsatz. 19 Eingriffe insgesamt. Da kann schon eine ganz schöne Summe zusammenkommen. „Schönheitsoperationen sind eine relativ teure Sache. Die Sachen, die ich jetzt habe machen lassen, lagen bei um die 30.000 Euro“, erklärt Jenke in einem Interview.

Enttäuschter Patient

Ob Jenke mit dem Ergebnis zufrieden ist? Wohl eher nicht, denn anstelle von einem jüngeren, frischen Look, zeigt sich der 55-Jährige nun mit unnatürlich glatter Haut und zwei sehr verschiedenen Gesichtshälften. Diese wurden inzwischen zwar mit einer weiteren Operation angeglichen, doch auch das neue Gesicht gefällt weder Jenke noch seinen Angehörigen. Was wohl seine Ehefrau Mia zu der Veränderung sagt? Schließlich hat sie quasi einen neuen Mann an ihrer Seite. Zumindest optisch.

Ist Jenke für immer entstellt?

„Zeit heilt alle Wunden“ – In Jenkes Fall trifft das allseits beliebte Sprichwort leider nicht ganz zu. Der Körper wird Injektionsmaterial wie Hyaluronsäure und Botox zwar mit der Zeit von selbst abbauen, die Folgen der chirurgischen Eingriffe werden jedoch bleiben. Vorerst muss sich der Fernsehjournalist wohl also an seine glattgebügelte Stirn und sein starres Lächeln gewöhnen. (AB)