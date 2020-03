Jenna Dewan: Die Ex von Channing Tatum hat wieder ein Baby

Jenna Dewan und Steve Kazee freuen sich über ihr erstes gemeinsames Kind. Die ‚Step Up‘-Darstellerin und ihr Verlobter gaben am Dienstag (10. März) auf Social Media die Geburt ihres Sohnes bekannt.

Die frischgebackene Mama teilte auf Instagram ein Bild von sich, wie sie ihren neugeborenen Sohn im Arm hält. Dazu schrieb sie: „Und einfach so explodierten unsere Herzen in alle Ewigkeit und darüber hinaus… Willkommen auf der Welt, du kleiner Engel!“ Das zweite Kind der Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum bereits die sechsjährige Everly hat, kam bereits am 06. März auf die Welt und hört auf den Namen Callum Michael Rebel Kazee.

Quelle: instagram.com

Wenn das Universum explodiert

Auch Steve ließ es sich nicht nehmen und postete ein Foto von seinem Sprössling, der seinen Finger hält. In der Bildunterschrift heißt es: „In einem Moment explodiert plötzlich das ganze Universum und nichts wird mehr dasselbe sein. Willkommen auf der Erde, Sternenkind…“

Die Fans der 39-Jährigen gratulierten umgehend und likten den Post rund 700.000 Mal.

Die Tänzerin und der 44-Jährige sind seit Oktober 2018 ein Paar. Im Februar 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Für Jenna wird es bereits die zweite Ehe sein. Mit Channing war sie von 2009 bis 2018 verheiratet. (BanG)