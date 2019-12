Jenna Dewan ist mit ihrem Steve zusammengezogen

Jenna Dewan ist mit ihrem Freund zusammengezogen. Die 39-jährige Schauspielerin und Tänzerin ist aktuell glücklich mit dem 44-Jährigen liiert und das Paar erwartet bald seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Jetzt sind die beiden an ihrem Geburtstag in ihr erstes gemeinsames Zuhause gezogen. Auf Instagram nutzte Steve Kazee einen Post, um seiner Liebsten für die Entscheidung zu denken.

Quelle: instagram.com

„Mama muss sich setzen und eine Pause machen“

Unter ein Foto der Hochschwangeren schrieb er: „Diese Frau. Was für ein unglaubliches Zeichen hat sie in meinem Herzen hinterlassen. Das Kind zur Schule zu bringen, zu den Ärzten zu gehen und in unser neues Haus zu ziehen sind die schönsten Momente.“

Und weiter: „Sie anzuschauen und zu wissen, dass sie die Person ist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen werde, ist alles, was ich liebe. Ich könnte nicht dankbarer dafür sein und dafür, dass wir uns gefunden haben. Ich liebe dich Jenna und ich hoffe du hast den glücklichsten Geburtstag.“

Dewan, die außerdem die sechsjährige Everly mit ihrem Ex-Ehemann Channing Tatum hat, verriet, dass ihr kleines Mädchen schon jetzt sehr fürsorglich und „so aufgeregt“ über ihr Geschwisterchen ist.

Quelle: instagram.com

So erklärte sie im Interview mit ‘Entertainment Tonight’: „Sie ist wirklich aufgeregt. Sie ist wirklich beschützerisch. Es ist süß. Sie macht sich Sorgen darüber, was ich esse und stellt sicher, dass es gesund ist.“

Und weiter: „Wenn ich sage: ‚Mama muss sich setzen und eine Pause machen‘, sie versteht es total. Sie umarmt und kuschelt sich an den Bauch. Ich meine, es war wirklich bezaubernd. Man kann nie wissen, wie es weitergeht, und bis jetzt war sie so aufgeregt. Und sie erzählt es der ganzen Welt.“