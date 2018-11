Jenna Dewan stellt sich hinter Jessie J – die Neue ihres Ex

Sonntag, 18. November 2018 09:32 Uhr

Jenna Dewan verkündet ihre Unterstützung für Jessie J. Die Schauspielerin stellt sich hinter die neue Freundin ihres Ex-Manns Channing Tatum, nachdem die britische Sängerin auf Instagram geklagt hatte, zu Unrecht mit Jenna verglichen zu werden.

Auf Twitter teilte die ‚Step Up‘-Darstellerin den originalen Post des Popstars und schrieb dazu: „Amen Jessie! Ja!!!! Frauen müssen einfach für Frauen einstehen! Kein Bedarf an Negativität. Lasst uns in einer Welt leben, in der wir einander unterstützen und Halt geben. Wie ich zuvor gesagt habe: Es gibt nur Raum für positive Energie. Nichts als Respekt.“

Jenna und Channing enthüllten im April, dass sie die Entscheidung getroffen hatten, zukünftig getrennte Wege zu gehen.

Quelle: instagram.com

Jenna wieder frisch verliebt

Gemeinsam haben sie die fünfjährige Tochter Everly. Doch nicht nur der ‚Magic Mike‘-Star, sondern auch die schöne Tänzerin hat wieder Schmetterlinge im Bauch: Sie hat in Steve Kazee eine neue Liebe gefunden. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet Jenna, dass sie im Moment sehr „glücklich“ sei.

Bereits zuvor bestätigte ein Vertrauter gegenüber ‚People‘, dass die 37-Jährige „eine Menge Spaß“ mit ihrem neuen Beau habe: „Sie daten sich nun schon seit Monaten, außerhalb der Öffentlichkeit. Es wird immer ernster. Sie haben viel gemeinsam… Sie und Channing respektieren sich sehr gegenseitig, aber sie ist bereit, mit ihrem Leben weiterzumachen. Sie ist optimistisch, was die Zukunft bringt und ihre Freunde freuen sich auch sehr, sie so glücklich zu sehen.“