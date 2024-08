"Für mich ist das so irrsinnig" Jenna Ortega dementiert Gerücht um Beziehung mit Johnny Depp

Jenna Ortega und Johnny Depp sind sich offenbar noch nie begegnet. (paf/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 11:11 Uhr

Jenna Ortega nimmt ein Gerücht um eine mögliche Liaison mit Johnny Depp mit Humor. Die Spekulationen bezeichnete sie dennoch als "irrsinnig". Die beiden sollen nie ein Wort gewechselt haben.

Jenna Ortega (21) hat die Spekulationen um eine Beziehung zwischen ihr und Johnny Depp (61) als verrücktestes Gerücht über sie bezeichnet. Die beiden Schauspieler seien weder liiert gewesen, noch hätten sie sich je kennengelernt, wie sie im Interview mit "BuzzFeed Celeb" erzählte. "Für mich ist das so irrsinnig", erklärte sie in dem Video.

"Ich fand das ziemlich witzig"

Ortega führte aus, sie habe nie etwas Derartiges gesagt und habe nur ihre Ruhe gewollt, als die Gerüchte aufkamen. "Ich fand das ziemlich witzig", beschrieb sie eine Situation beim Dreh von "Beetlejuice Beetlejuice" (2024). "Ich war mit Richard E. Grant am Set, und er kam auf mich zu und sagte: 'Oh, du und Johnny also…' und ich musste lachen, weil ich diese Person nicht kenne", erinnerte sie sich.

Im August 2023 verbreitete die Klatsch-Seite "Deuxmoi" Gerüchte über eine mögliche Liaison zwischen ihr und dem "Fluch der Karibik"-Star. Zu diesem Zeitpunkt spekulierten Medien, dass sie und Depp zusammen für die Fortsetzung des Filmklassikers "Beetlejuice" (1988) vor der Kamera stehen würden. Ortega dementierte Medienberichten zufolge daraufhin in ihrer Instagram-Story die Gerüchte.

Depps Sprecher veröffentlichte ein Statement

Ein Pressesprecher von Depp erklärte in einem Statement gegenüber "NME", Depp sei "entsetzt über diese unbegründeten und böswilligen Gerüchte, die seinem Ruf und seiner Karriere schaden sollen". Der Schauspieler sei "in kein Projekt mit ihr involviert und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun".

Während Ortega ab 12. September in "Beetlejuice Beetlejuice" zu sehen sein wird, ist Depp als Regisseur in ein neues Projekt involviert. Auf dem Filmfestival von San Sebastián werde er den Film "Modi – Three Days on the Wing of Madness" vorstellen, wie seine Produktionsfirma IN.2 Film ankündigte. Das biografische Drama markiert die zweite Regiearbeit des Stars.