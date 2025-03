Stars Jenna Ortega enthüllt beängstigende Fan-Interaktion nach Netflix-Hit ‚Wednesday‘

Jenna Ortega - 2025 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 18:00 Uhr

Jenna Ortega bekam „Angst“ vor einer Interaktion mit einem Fan kurz nach der Veröffentlichung von ‚Wednesday‘.

Die 22-jährige Schauspielerin, die in der erfolgreichen Netflix-Serie die Rolle der Wednesday Addams spielt, hat sich an ihre „sehr beängstigenden“ Erfahrungen erinnert. In den letzten Jahren musste sie sich an ihren Aufstieg des Ruhms gewöhnen, der nach dem Start von ‚Wednesday‘ auf der Streaming-Plattform im Jahr 2022 in die Höhe schnellte.

Bei ihrem Auftritt in der ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ sagte sie jetzt: „Es ist sehr beängstigend. Ich schauspielere, seit ich neun Jahre alt bin, also mache ich das schon eine Weile, also habe ich schon früher einen Blick auf diese Art von Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit geworfen.“ Sie erinnert sich allerdings an die Zeit, als die Show herauskam, und erzählte: „Es war während Thanksgiving, also war ich zu Hause bei meiner Familie – kein Make-up, Schweißausbrüche, fühlte mich eklig und großartig zugleich. Ich ging mit meinem Hund und meinem Neffen in der Nachbarschaft meiner Eltern spazieren, und ich erinnere mich nur daran, wie diese Frau und ihre Tochter mich in der Nachbarschaft erkannten, einen vollen kreischenden Stopp machten, sich drehten, eine Kehrtwende machten und versuchten, meine Aufmerksamkeit zu bekommen.“ Für Jenna war die ganze Situation furchteinflößend: „Ich hatte Angst, weil ich mit meinem Neffen unterwegs war, und sie schrie ihn an, er solle ‚hier rüberkommen‘, aber ich glaube, er flippte irgendwie aus und ich wusste nicht, was ich tun sollte.“

Jenna, die vor ‚Wednesday‘ in ‚Scream‘ und ‚You‘ zu sehen war, gab zu, dass sie in diesem Moment eine neue Ebene des Ruhms bemerkte. „Das war das erste Mal, dass ich mein Haus verlassen habe, seit die Show herauskam, und ich glaube, da wurde mir klar: ‚Oh, es ist, als wäre mir etwas Unerhörtes auf die Stirn geschrieben und vielleicht wird es nicht mehr so sein wie zuvor.'“ Als Talkshow-Moderator Stephen sie fragte, ob sie begonnen habe, den Ruhm und das Leben im Rampenlicht zu „genießen“, hielt sie mit einem unbeholfenen Lachen inne. „Ähm … Nein, aber es ist so, dass man sich daran gewöhnt. Man gewöhnt sich daran, man denkt nicht mehr so viel darüber nach.“