Stars Jenna Ortega: Sie war unglücklich nach ‚Wednesday‘-Erfolg

Bang Showbiz | 29.05.2025, 18:00 Uhr

Jenna Ortega wurde nach dem Erfolg von ‚Wednesday‘ eine „unglückliche Person“.

Die 22-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Wednesday Addams in der Netflix-Serie, die wie eine Bombe einschlug. Jenna hatte danach aber Probleme, mit dem Ruhm und Erfolg umzugehen.

Sie sagte nun im Gespräch mit dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘: „Um ganz ehrlich zu sein, nach der Show versuchte ich, mit allem wieder klarzukommen, und ich war wirklich eine unglückliche Person. Nach dem Druck, der Aufmerksamkeit – für mich als jemand, der sehr introvertiert ist, war das sehr intensiv und angsteinflößend.“

Für die zweite Staffel ist Jenna außerdem als Produzentin an ‚Wednesday‘ beteiligt; diese Erfahrung liebte sie allerdings. Sie fügte hinzu: „Ich sitze in Meetings drin und lerne. Ich muss noch mein Standbein auf diesem Gebiet finden.“ Trotzdem ist sie auch in der zweiten Staffel vor der Kamera zu sehen und sie verspricht schon jetzt, dass sich Fans auf ein großes Serien-Erlebnis gefasst machen dürfen. Sie beschrieb die neue Staffel als „größer, mutiger, blutiger und ein bisschen dunkler“ als die erste Staffel: „Es ist auf die bestmögliche Weise alberner.“