Ab jetzt zu viert Jenna Ushkowitz: „Glee“-Star ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Jenna Ushkowitz hat die Geburt ihres Sohnes verkündet. (jom/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 09:12 Uhr

Jenna Ushkowitz hat bei Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Im Zuge dessen verriet der "Glee"-Star auch den Namen des Babys.

US-Schauspielerin und Podcasterin Jenna Ushkowitz (38) ist erneut Mutter geworden. Das gab sie bei Instagram bekannt. Die 38-Jährige veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zwei Ketten um ihren Hals und eine kleine Hand zu sehen sind. Der Schmuck zeigt die beiden Namen Emma und Graham. "Und dann waren es 4. Willkommen in der Familie, Graham, wir lieben dich so sehr", schrieb sie dazu. Neben Tochter Emma (2) gehört also nun Sohn Graham zur Familie.

Unter dem Foto gratulierten unter anderem die Schauspielerinnen Sarah Michelle Gellar (47), Marla Sokoloff (43) und Donna Murphy (65) zur Geburt.

"Mama"-Kette bei erster Geburt

Die Geburt ihrer Tochter hatte Jenna Ushkowitz, die in der Fernsehserie "Glee" die schüchterne Tina Cohen-Chang spielte (2009-2015), im Juni 2022 auf ganz ähnliche Weise verkündet. Sie teilte ein Schwarz-Weiß-Bild bei Instagram, auf dem sie um ihren Hals eine Kette mit dem Schriftzug "Mama" trug. Die Schauspielerin kuschelte auf dem Bild mit ihrem Baby, von dem ebenfalls nur die kleine Hand zu sehen war.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte sie im vergangenen Juni im Interview mit "People" verkündet. "Wir haben uns so darauf gefreut, dass unsere Tochter eine große Schwester wird und wir unsere Familie erweitern können", sagte sie über ihre wachsende Familie mit Ehemann David Stanley. "Es ist einfach etwas ganz Besonderes." Das Paar hat sich im Juli 2021 bei einer romantischen Zeremonie in Los Angeles das Jawort gegeben.