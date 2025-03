Stars Jennie Garth: Tod von Luke Perry und Shannen Doherty ist noch immer unbegreiflich

Jennie Garth - Famous - New York - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 09:00 Uhr

Die US-Schauspielerin hat den Tod ihrer ehemaligen 'Beverly Hills, 90210'-Kollegen noch nicht überwunden.

Jennie Garth findet den Tod von Luke Perry und Shannen Doherty „sehr schwer zu verstehen“.

Die 52-jährige Schauspielerin gab zu, dass sie ihre ehemaligen ‚Beverly Hills, 90210‘-Kollegen in ihrem Kopf immer noch als „lebendig“ betrachtet. Deshalb fällt es ihr schwer zu begreifen, dass sie die beiden nicht mehr sehen oder mit ihnen sprechen kann. Luke war 2019 an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben, während Shannen im vergangenen Juli ihrer jahrelangen Krebserkrankung erlag.

Jennie war zu Gast im Podcast ‚Two Jersey Js‘, in dem Co-Moderatorin Jennifer Fessler erklärte: „Wir möchten dir auch sagen, wie leid es uns tut, dass du zwei deiner Kollegen verloren hast. Ihr scheint eine sehr enge Gruppe gewesen zu sein – und beide waren viel zu jung, um nicht mehr hier zu sein.“

Die Schauspielerin erwiderte: „Es ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt für mein Gehirn immer noch keinen Sinn.“ Jennie sprach auch darüber, wie sie nach dem plötzlichen Ruhm von ‚Beverly Hills, 90210‘ eine Art Agoraphobie entwickelte. Die Serie wurde mit der zweiten Staffel, die von 1991 bis 1992 ausgestrahlt wurde, zu einem großen Erfolg.

Sie berichtete: „Ich bin irgendwie in diesen seltsamen Modus verfallen, in dem ich das Haus nicht mehr verlassen konnte – wie Agoraphobie. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber es war wie bei den Beatles. Es fühlte sich so an, weil ständig Menschenmassen auf uns zukamen, und das hat mich dazu gebracht, lieber zu Hause zu bleiben.“ Die Blondine gestand: „Ich war völlig geschockt und fühlte mich weit außerhalb meiner Komfortzone.“