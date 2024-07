Vierte Staffel in Arbeit Jennifer Aniston: Bei „The Morning Show“-Dreh mit Kunstöl übergossen

Jennifer Anistons Serienfigur scheint in eine Demonstration geraten zu sein. Dort wurde sie mit Kunstöl attackiert. (ae/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 14:39 Uhr

Das war wohl kein so guter Morgen für Jennifer Aniston. Für eine Szene ihrer Erfolgsserie "The Morning Show" musste sich die Schauspielerin mit Kunstöl überschütten lassen.

Für gewöhnlich präsentiert sich Jennifer Aniston (55) immer perfekt gestylt. Während der Dreharbeiten zu ihrer Erfolgsserie "The Morning Show" bekommen Fans nun einen ungewohnten Anblick zu sehen. Die Schauspielerin wird mit Kunstöl überschüttet. Die 55-Jährige ist von Kopf bis Fuß mit der dunklen Masse beschmiert.

Anfang Juli hatte die Hauptdarstellerin und Produzentin auf Instagram verkündet, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel bereits begonnen haben. Und für die muss der einstige "Friends"-Star offensichtlich einiges in Kauf nehmen. Am Sonntag wurde sie am Set fotografiert, als sie mit der klebrigen, teerartigen Substanz bespritzt wurde. Bilder zeigen sie mit wütendem Gesichtsausdruck, ihr weißes Hemd und ihre helle Hose sind komplett ruiniert. Wie die "New York Post" schreibt, wird ihre Figur Alex in der Szene von Demonstranten umringt, die das Öl auf sie kippen.

"Wir sind Partner. Wir sind Freunde"

"The Morning Show" spielt hinter den Kulissen einer fiktiven Morgennachrichtensendung. Die Serie folgt den Moderatorinnen Alex und Bradley (Reese Witherspoon) und behandelt oft aktuelle Themen wie MeToo, die Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine.

Für Aniston und Witherspoon ein echtes Herzensprojekt. "Wir sind seit über 20 Jahren Teil des Lebens des anderen. Es liegt einfach in unserer DNA, dass wir zusammenarbeiten. Wir sind Partner. Wir sind Freunde. Wir sind Freundinnen, wir teilen alle Arten von Herzschmerz im Leben und in der Liebe und alles."

Start der vierten Staffel noch nicht bekannt

Die erste Staffel startete im November 2019 auf Apple TV+. Für die vierte Staffel wurde noch kein Premierentermin bekannt gegeben. Dafür wurden bereits personelle Neuzugänge bestätigt. So wird Oscarpreisträger Jeremy Irons (75) den Vater von Anistons Alex verkörpern. Mit dabei ist auch Marion Cotillard (48), die eine Geschäftsfrau aus einer traditionsreichen Familie spielt.