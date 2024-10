"Ein Jahr" Jennifer Aniston erinnert sich mit rührenden Bildern an Matthew Perry

Jennifer Aniston und Matthew Perry waren zwei der Stars von "Friends". (wue/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 20:24 Uhr

Vor einem Jahr ist "Friends"-Star Matthew Perry gestorben. Seine ehemalige Kollegin und gute Freundin Jennifer Aniston veröffentlicht an seinem Todestag bewegende Fotos.

Schon ein ganzes Jahr ist es her, dass der Schauspieler und "Friends"-Star Matthew Perry (1969-2023) verstorben ist. Jennifer Aniston (55) erinnert sich auf Instagram mit mehreren rührenden Bildern an ihren Serienkollegen und guten Freund.

"Ein Jahr", schreibt Aniston und veröffentlicht dazu vier Aufnahmen auf der Plattform. Das erste Bild zeigt das Duo in frühen "Friends"-Tagen, auf dem zweiten ist eine Szene aus der Kultsitcom zu sehen, in der er ihr gerade ein Küsschen auf die Stirn gibt. Die beiden anderen Fotos zeigen den lachenden Perry und die gesamte "Friends"-Hauptdarstellertruppe – Lisa Kudrow (61), David Schwimmer (57), Courteney Cox (60) und Matt LeBlanc (57) neben Perry und Aniston.

Jennifer Anistons "Matty" liebte es, Menschen zum Lachen zu bringen

Wie sehr Aniston Perry vermissen wird, teilte sie damals kurz nach dessen Tod mit. Ihr "Matty" habe es geliebt, Menschen zum Lachen zu bringen, schrieb sie im November 2023. "Wie er selbst sagte, dachte er, er würde sterben, wenn er das 'Lachen' nicht hörte. Sein Leben hing buchstäblich davon ab. Und Junge, ist ihm genau das gelungen. Er brachte uns alle zum Lachen. […] Ruhe, kleiner Bruder. Du hast mir immer den Tag versüßt…"

Auf dem Account der Serie wird unterdessen zu einer besonderen Aktion aufgerufen. Fans sollen in den Kommentaren ihre liebsten "Friends"-Momente des Schauspielers teilen. Sowohl Aniston als auch der Serien-Account weisen zudem auf die Arbeit der Matthew Perry Foundation hin, die Menschen im Kampf gegen Suchterkrankungen helfen möchte.

"Wir ehren heute Matthew und seine Mission, die durch die Stiftung weiterlebt", heißt es in einem Instagram-Beitrag jener. "Matthew war sich darüber im Klaren, dass niemand die Krankheit der Sucht allein bewältigen sollte. Sein Leben war der Aufgabe gewidmet, Leidenden zu helfen, Heilung und Hoffnung zu finden."

Matthew Perry, der vor allem für seine Rolle des Chandler Bing in "Friends" bekannt war, wurde am 28. Oktober 2023 tot in Los Angeles aufgefunden. Er verstarb im Alter von 54 Jahren. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Perrys Tod primär durch "akute Auswirkungen" von Ketamin verursacht worden sei.