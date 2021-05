Jennifer Aniston genießt vollen Impfschutz

Jennifer Aniston hat bereits ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten. (dr/spot)

08.05.2021 09:03 Uhr

Jennifer Aniston hat bereits den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus. Das gab die Schauspielerin nun via Instagram bekannt.

Die US-Schauspielerin Jennifer Aniston (52) hat bereits ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten. Das gab sie via Instagram bekannt und postete dazu ein Bild von sich in Siegerpose. Zu dem Schnappschuss schrieb der ehemalige „Friends“-Star: „Voll geimpft und es fühlt sich so gut an.“ Jeder solle sich glücklich und privilegiert schätzen, wenn er – wie in den USA – Zugang zu Impfstoffen gegen Covid-19 habe. „Unglücklicherweise ist das nicht überall der Fall“, fügt Aniston hinzu.

Man wisse, dass die Gesundheit jedes Einzelnen die Allgemeinheit betreffe: „Ich denke an diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben oder haben werden, sich impfen zu lassen, um dann wieder ihre Freunde und Familie umarmen zu können.“ In ihrer Insta-Bio verlinkte sie zudem die Seite des Hilfswerks AmeriCares, eine Non-Profit-Organisation, die sich unter anderem für verbesserte medizinische Situationen in unterentwickelten Ländern einsetzt.