Jennifer Aniston und David Schwimmer gehen einen Wein trinken. Ja und?

Medienberichte: Jennifer Aniston soll ihren Kollegen David Schwimmer daten

12.08.2021 08:36 Uhr

Jennifer Aniston soll David Schwimmer daten. Vor fast 30 Jahren standen die beiden Schauspieler erstmals gemeinsam vor der Kamera, nun soll es endlich gefunkt haben:

Wie mehrere Medien berichten, soll die 52-Jährige ihren 54-jährigen Co-Darsteller daten!

So will ein „Closer“-Insider wissen, dass es bei der „Friends“-Reunion gefunkt habe: „Es war klar, dass die Erinnerung an die Vergangenheit bei beiden Gefühle geweckt hat und dass die Chemie zwischen ihnen, die sie immer verdrängt hatten, immer noch da war.“

Jennifer Aniston ignoriert Gerüchte

Schließlich hatten die beiden Kontakt gehalten und sich im letzten Monat dann auch getroffen: „Sie wurden dabei gesehen, wie sie zusammen Wein trinken waren, versunken im Gespräch.“

Wie die Schauspielerin mit den Gerüchten um ihr Liebesleben umgeht, erklärte Aniston einmal im Interview mit einer Reporterin: „Ich versuche, solche Gerüchte zu ignorieren. Aber gleichzeitig sind sie ständig da! Deshalb ist es manchmal schon ziemlich schwer, es komplett zu ignorieren. Ich gebe jedoch immer mein Bestes, genau dies zu tun. Es ist jedoch nicht einfach, wenn ich im Supermarkt bin oder beim Arzt sitze und ich das Cover eines Klatschblattes ziere.“

Karrieretipp ignoriert

Die Schauspielerin ergänzte, dass sie versuchen würde, diese Artikel erst gar nicht zu lesen und enthüllte, dass ihr sogar der Tipp gegeben wurde, besser keine Karriere in der Unterhaltungsbranche zu starten. „Mir wurde damals sogar der Rat gegeben, nicht in die Unterhaltungsbranche einzutreten. Stattdessen sollte ich eine normale Karriere anstreben und eine normale Familie gründen. Ich würde sagen, ein guter Ratschlag – nur leider war er nichts für mich, da ich unbedingt Schauspielerin werden wollte“, so Jennifer weiter. (Bang/KT)