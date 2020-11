05.11.2020 15:54 Uhr

Jennifer Aniston und George Clooney: Besondere Charity-Auktion

Eine Designer-Tasche von Jennifer Aniston oder eine Uhr von George Clooney gefällig? Eine Charity-Auktion macht es möglich.

US-Stars wie Jennifer Aniston (51, „Friends“) und George Clooney (59, „The Midnight Sky“) haben für eine Charity-Auktion anlässlich des amerikanischen Veteranentages am 11. November private Gegenstände gespendet. Mit der Online-Versteigerung unterstützen sie die Organisation „Homes For Our Troops“ (Dt. „Häuser für unsere Truppen“), die Unterkünfte für verwundete US-Veteranen baut und spendet, die speziell auf deren Bedürfnisse angepasst sind.

Die prominenten Spenden

Aniston stellt eine Louis-Vuitton-Tasche zur Verfügung, Clooney eine Armbanduhr. Außerdem gibt es eine Gitarre von Country-Star Kenny Chesney (52), ein Kleid von Autorin und Schauspielerin Mindy Kaling (41) sowie diverse Sporterinnerungsstücke von NFL-Spielern zu ergattern. Alle Gegenstände sind handsigniert.

Darüber hinaus sind Souvenirs von Promis wie Ben Stiller, Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Alyssa Milano, Chelsea Handler, Chris Evans, Gwyneth Paltrow, Jason Bateman, Jerry Seinfeld oder Olivia Wilde und Jake Gyllenhaal im Angebot.

Die Auktion, die zum vierten Mal stattfindet, beginnt am Dienstag (10.11.), einen Tag vor dem Veteranentag, und endet eine Woche später am 17. November.

