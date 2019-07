Jennifer Aniston und Justin Theroux trauern gemeinsam

Montag, 29. Juli 2019 21:48 Uhr

Jennifer Aniston und ihr Ex-Ehemann Justin Theroux haben wieder zueinander gefunden – zumindest für einen sehr emotionalen Moment, der sie verbindet: ihr gemeinsamer Hund Dolly ist verstorben.

Das Ex- Ehepaar – das sich 2017 trennte – hat offenbar die Vergangenheit hinter sich gelassen, um gemeinsam um den Mischling zu trauern. Der 47-Jährige teilte jedenfalls ein Foto auf seiner Instagram-Seite, auf dem sie sich an den Händen halten, ruhend auf der Pfote der Hündin. Außerdem postete der Regisseur und Schauspieler eine Reihe weiterer Bilder des geliebten Haustieres. Er fügte einen herzzerreißenden Text hinzu: „Heute Abend, bei Sonnenuntergang, nach einem heldenhaften Kampf, legte unser treuestes Familienmitglied und Beschützer, Dolly A., ihr Schwert und ihren Schild nieder. Sie war dabei von ihrer gesamten Familie umgeben.“

Quelle: instagram.com

Dolly war adoptierte Rettungshündin

Justin fuhr fort: „Derjenige, der niemals untergeht, der sich niemals als undankbar erweist, ist der Hund – treu und wahr, sogar im Tod – George Vest“ (ehemaliger US-amerikanischer Senator).

Der „Girl On The Train“-Star beendete seinen Post mit der Aufforderung, Haustiere zu adoptieren, anstatt sie zu kaufen. Seiner und Jennifers Hund war ebenfalls ein Rettungshund, den sie adoptiert hatten. Er schloss mit den Worten: „Rest In Peace Dolly #adoptdontshop #rescuedog.“ Ein Bild zeigt Dolly im Schnee, gefolgt von einem Bild, auf dem sie mit Blütenblättern bedeckt da liegt, während Justin Salbei über sie streut. Ein anderes zeigt, wie sie Dolly in eine Hundedecke wickeln.

Das Paar wurde nach dem herzzereißenden Beitrag mit Unterstützung und guten Wünschen von Freunden und Fans überschwemmt. Justins Post erhielt fast 10.000 Likes innerhalb weniger Minuten. DJane Samantha Ronson kommentierte mit einer Reihe von Liebesherzen-Emojis, während ein Fan kommentierte: „Tut mir leid für euren Verlust. Aber sie wird dich auf der Regenbogenbrücke wiedersehen.“