Jennifer Anistons 50.: Jede Menge Spaß und eine fiel die Treppe runter

Irgendwie finden wir es ja ziemlich cool, dass bei Jennifer Anistons Party zu ihrem runden 50. striktes Social Media-Verbot herrschte. Gefeiert wurde am Samstag im schicken Sunset Tower-Hotel in West Hollywood und jetzt, nach der wilden JenJen-Sause öffnet sich doch noch die Instagram-Schatztruhe. Unter anderem postete die frisch gebackene 50-Jährige eine Reihe von lustigen Fotos, die in einem Foto-Automaten entstanden.

Der Hollywood-Star ist darauf mit Reese Witherspoon und noch andere Freundinnen beim witzigen Grimassenschneiden zu sehen. Reese liebt es offenbar Späße zu machen und so konnte sie auch nicht drauf verzichten, sich mit ihrer blonden Haarsträhne einen Schnurrbart zu machen. Und auch das Geburtstagskind schien sich köstlich zu amüsieren. Umgeben von ihren Freundinnen verzog die Schauspielerin auch nur zu gerne ihr Gesicht vor der Kamera.

Übrigens: die Fotos entstanden nur wenige Minuten bevor es zum schlimmsten Vorfall des Abends kam. Reese Witherspoon stürzte nämlich kurz nach der Grimassen-Session die Treppe runterstürzte – offenbar im ziemlich angetrunkenen Zustand.

Ein Gast, der das Ganze beobachtet hatte, erzählte der „Daily Mail“: „Ihr Ehemann Jim Toth war schon vor mehr als einer Stunde mit ein paar Freunden gegangen und es sah so aus, als wollte Reese nicht aufhören zu trinken. Sie wirkte, als hätte sie eine großartige Nacht gehabt. Als sie auf ihre Knie und Hände gefallen war, wurde ihr sofort aufgeholfen“. Wir sagen: Das kann mal passieren, wenn man so richtig Spaß hat!

„Es hat so viel Spaß gemacht!“

Reese war übrigens nicht die einzige, die die Fotobox in dieser Nacht ausnutzte. Auch Orlando Bloom, Katy Perry und Jens BFF Courteney Cox hüpften zusammen rein.

Die Bilder wurden vom amerikanischen Journalisten Derek Blasberg hochgeladen, der die Momentaufnahmen mithilfe der Fotobox einfing: „Es gab alte Freunde und neue Freunde und wirklich echte Freunde, und alle waren überglücklich, diesen ewigen Sonnenstrahl zu feiern: Alles Gute zum Geburtstag, Jen!“ Party-Besucherin Gwyneth Paltrow kommentierte unter den Fotos: „Es hat so viel Spaß gemacht!“

Kate Hudson hatte offenbar ebenfalls von Jen die Genehmigung erhalten, ein paar Fotos in Form eines kurzen Clips auf ihrem Instagram-Account zu teilen.

