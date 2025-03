Film Jennifer Coolidge: Sie setzt sich für „kleine Filme“ ein

Bang Showbiz | 05.03.2025, 11:00 Uhr

Jennifer Coolidge wünscht sich, dass mehr „kleine Filme“ gedreht werden.

Die 63-jährige Schauspielerin wurde bekannt, als sie in ‚American Pie‘ die Rolle von Stiflers Mutter spielte und dann in Klassikern wie ‚Natürlich blond‘ zu sehen war.

Nachdem die Darstellerin jedoch in ‚Riff Raff‘ die Rolle der Ex-Frau eines Kriminellen verköperte, bestand sie darauf, dass es mehr Filme mit einer begrenzten Anzahl von Darstellern geben sollte. Coolidge erklärte in einem Interview mit ‚ScreenRant‘: „Ich hoffe, dass es mehr von dieser Art von Filmen geben wird. Ich hoffe nur, dass es mehr davon gibt, es ist ein kleiner Film.“ Jennifer fügte hinzu, dass nur wenige Leute an dem neuen Film mit einer „kleinen, kompakten, erstaunlichen Geschichte“ gearbeitet hätten. Der Star sagte: „Es gibt nur wenige Leute in dem Film, aber es ist so eine kleine, kompakte, erstaunliche Geschichte und John Pollonos Drehbuch … das ist alles wie ein Orchesterstück, es funktioniert alles aus irgendeinem Grund.“ Die ‚White Lotus‘-Prominente, die an der Seite von Stars wie Bill Murray und Gabrielle Union in dem Projekt mitspielt, beschrieb ihren Charakter als „eine Art Verlierer“, während sie die „Ehrlichkeit“ ihres Alter Ego beeindruckt habe.