Jennifer Garner: Das hält sie von Ben Affleck und Jennifer Lopez

10.06.2021 08:53 Uhr

Jennifer Garner soll sich für das Liebesglück ihres Ex-Manns Ben Affleck freuen.

Die Romanze des Hollywood-Stars mit seiner alten Flamme Jennifer Lopez schlug hohe Wellen in der Presse. Die beiden Stars waren sich nach der Trennung der schönen Latina von Alex Rodriguez wieder nähergekommen, nachdem sie bereits von 2002 bis 2004 in einer Beziehung waren.

Doch was denkt eigentlich Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner über die neu aufgeflammte Liebe?

13 Jahre verheiratet

Mit der „30 über Nacht“-Darstellerin bändelte der Star im selben Jahr an, in dem er sich von Lopez getrennt hatte. Das Paar war 13 Jahre lang verheiratet und hat zusammen die Kinder Violet (13), Seraphina (12) und Samuel (9). Wie ein angeblicher Insider gegenüber „Us Weekly“ kommentierte, habe die dreifache Mutter wohl gar kein Problem mit der neuen Beziehung ihres Ex.

Und auch Lopez hege umgekehrt großen Respekt für die Schauspielerin.

Jennifer Garner und Jennifer Lopez mögen sich

„JLo hat den Segen von Jennifer Garner. JLo denkt, dass Jennifer eine liebenswerte und wundervolle Person sowie eine wunderbare Mutter ist“, erklärt der Vertraute.

Freunde der Stars seien überzeugt davon, dass ihre Beziehung dieses Mal „für immer“ halte. „Sie lieben es, zusammen zu sein und die Wochenenden, die sie zusammen verbracht haben, haben den Sack wirklich zugemacht. Sie sind sehr verliebt.“ Die „On the Floor“-Sängerin soll sogar von Miami nach Los Angeles ziehen, um mehr Zeit mit ihrem Liebsten verbringen zu können. „Sie sucht nach Schulen für ihre Kinder“, offenbarte ein weiterer Insider gegenüber „E! News“.

Jennifer Lopez und ihre lange Männer-Liste

Jennifer Lopez war fünf Mal verheiratet und nahezu nahtlos landete sie von einer Beziehung in der nächsten.

Alles begann 1984 mit David Cruz – ihrer ersten große Liebe. Damals war J.Lo 15 Jahre jung. Beide waren bis 1994 ein Paar. Danach gab es 1995 eine kurze Romanze mit Schauspieler Wesley Snipes. Es folgte der kubanische Kellner Ojani Noa. Beide heirateten 1997. Nach elf Monaten war schon wieder Schluss.

Dann kam die Affäre mit Plattenmogul Tommy Mottola, kurz nachdem der sich von Mariah Carey losgesagt hatte. Oder war’s umgekehrt?

1999 war sie mit dem damals noch unbekannten Rapper Sean Combs (P. Diddy) zusammen. Beide trennten sich 2001. Es folgte Bühnentänzer Chris Judd. Hochzeit 2001.

2002 kam Ben Affleck. 2004 trennten sie sich ebenfalls schon wieder. 2004 bis 2014 war Jennifer Lopez mit Sänger Marc Anthony verheiratet. Beide bekamen zwei hinreißende Kinder.

Danach stürzte sich Lopez in ein Beziehung mit dem 18 Jahre jüngeren Tänzer Casper Smart. 2016 war Schluss.

Es folgte im selben Jahr nahtlos Baseball-Profi Alex Rodríguez. Im Mai 2021 gaben beide die Auflösung der Verlobung bekannt.

(Bang/KT)