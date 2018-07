Jennifer Garner: Ihre Ernährungs- Beraterin muss 24/7 erreichbar sein?

Donnerstag, 26. Juli 2018 13:10 Uhr

Jennifer Garner hat ihre Ernährungsberaterin Kelly LeVeque auf der Kurzwahltaste, damit sie nachts ihren strikten Diätplan nicht bricht.

Hollywoodstars unterliegen ständig dem Druck, einen Traumkörper haben zu müssen, doch dieser kommt nicht von alleine. Deshalb greifen sie oft zu außergewöhnlichen Methoden.

Wie die ‚US Weekly‘ berichtet, hat Jennifer Garner ihre Ernährungsberaterin LeVerque daher auf der Kurzwahltaste, damit sie nicht gegen ihren strikten Diätplan verstößt. Kelly LeVeque zählt Stars wie Emmy Rossum, Chelsea Handler, Busy Phillips und Jennifer Alba zu ihren Kunden.

Der Zeitschrift ‚US Weekly‘ verriet sie nun, dass die „30 über Nacht“- Darstellerin sie gelegentlich anrufe, wenn sie am Filmset ist, und nach Tipps gegen den lästigen Heißhunger frage. Die Gesundheitsexpertin berichtet: „Sie schreibt mir Nachrichten oder ruft mich an ‚Hey, ich bin am HBO-Set und filme fast jede Nacht von 23:00 Uhr bis 03:00 Uhr nachts. Was kann ich nur gegen meinen Heißhunger tun?‘ Ich sage dann immer ‚Ja ich weiß, dass du deinen Rotwein über alles liebst, aber lass uns den doch weglassen.‘ Außerdem versuche ich, gerade in solch stressigen Zeiten mehr Protein in ihren Ernährungsplan zu integrieren, damit sie gesättigter ist und nicht sofort wieder Heißhungerattacken bekommt.“

Garner arbeitet derzeit an ihrer neuen Comedy-Serie ‚Camping‘, in der sie eine kontrollsüchtige Ehefrau spielt, die ein Camping-Wochenende plant, um den Geburtstag ihres Mannes zu feiern, das leider jedoch völlig in die Hose geht.