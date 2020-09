11.09.2020 20:30 Uhr

Jennifer Garner schwanger? Es sind nur „Pandemie-Pfunde“

Die wenigsten Stars machen sich die Mühe, auf willkürliche Schwangerschaftsfragen von Instagram-Nutzern zu antworten. Nicht so Jennifer Garner.

Auf denkbar charmante Weise hat Hollywood-Star Jennifer Garner (48, „Dallas Buyers Club“) einer dreist-neugierigen Instagram-Userin geantwortet und sogleich einem Gerücht den Wind aus den Segeln genommen, bevor es überhaupt an Fahrt aufnehmen konnte. Zu einem Video, das Garner in gemütlicher Latzhose zeigt und in dem sie stolz ihre „Rasenmäher“ – ihre Kühe Simon, Pete, Boaz, Pignut, Mistletoe und Mayapple – vorstellt, kam unverhohlen die Frage auf: „Bist du schwanger?“ Garners schlagfertige Ansage ließ nicht lange auf sich warten.

Quelle: instagram.com

Unter die Frage kommentierte der Star: „Ich bin 48, habe drei gesunde Kinder und ich bin nicht schwanger – und werde es nie wieder sein. Das können wir also zu den Akten legen. Hab‘ ich seit Covid-19 zugenommen? Möglich. Aber das ist eine andere Geschichte.“ Dazu postete sie Essen-Emojis wie Pizza, Schokolade, Donut und einen Taco. Die Fans feiern sie für diese höfliche Antwort auf eine ziemlich unhöfliche Frage. Ihre drei Kinder Violet (14), Seraphinea (11) und Samuel (8) sie mit Ex-Mann Ben Affleck (48).

(stk/spot)