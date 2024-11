Golden Retriever Birdie Jennifer Garner trauert um Familienhund – so wird er verewigt

US-Schauspielerin Jennifer Garner musste sich von ihrem Hund verabschieden. (ili/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 12:14 Uhr

US-Schauspielerin Jennifer Garner trauert um Familienhund Birdie. Der Golden Retriever wurde neun Jahre alt - und wird auf ganz besondere Weise im Haus verewigt.

Jennifer Garners (52) geliebter Golden Retriever Birdie ist im Alter von neun Jahren gestorben. Die "Deadpool & Wolverine"-Darstellerin teilte die traurige Nachricht am Mittwoch via Instagram mit. Dazu postete sie eine Menge Fotos und Videos von dem geliebten Vierbeiner.

Birdie wartete auf Violet

"Birdie ließ uns am Donnerstag wissen, dass sie sich nicht wohl fühlte (bekannt als Feinschmecker, ließ Birdie nie eine Mahlzeit aus)", erklärte die US-Schauspielerin. "Wir waren überrascht zu erfahren, dass sie nicht nur sehr krank war, sondern auch am Ende ihres Lebens stand", beschrieb sie die Momente beim Tierarzt. "Der Tierarzt sagte uns, dass Hunde oft so lange durchhalten, bis ihr Mensch vom College nach Hause kommt, und wir glauben, dass Birdie genau das tat, sodass wir gemeinsam ihre weichen Ohren streicheln und ihr dafür danken konnten, dass sie der beste Hund der Welt war", fuhr Garner fort.

Garners ältestes Kind, die 18-jährige Violet, ist Studienanfängerin an der Yale University, die wohl zu Thanksgiving (28.11.) nach Hause kam. Mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) teilt sie zudem die Kinder Seraphina "Fin" (15) und Samuel (12). Garner und Affleck waren von 2005 bis 2018 verheiratet.

Video News

Birdie als Teil des Hundetherapieteams

"Birdie liebte es, vorgelesen zu bekommen, fand immer einen Weg in die Pretend Cooking Show und wusste genau, wie sie den Menschen geben konnte, was sie brauchten (wie ihre glücklichen Tage als Hundetherapieteam mit Mo beweisen)", fügte die Emmy-nominierte Schauspielerin hinzu. In Garners "Pretend Cooking Show" kocht sie einige ihrer einfachsten und beliebtesten Rezepte nach.

"Sie lebte ein glückliches Hundeleben und ist jetzt in der Rolle, für die sie geboren wurde: Engelsmädchen", schrieb sie zum Abschluss ihres Beitrags. "Es ist ein Geschenk, ein Geschöpf wie Birdie the Doggie zu lieben und von ihm geliebt zu werden."

Birdie für immer im Haus verewigt

Jennifer Garner fügte ihrer Würdigung mehrere Fotos und Videos von Birdie hinzu, darunter eines, auf dem sie breit lächelnd auf einer Außentreppe steht, und ein weiteres, auf dem sie eine Lesebrille trägt. Außerdem ist in einem Video zu sehen, wie sie Birdie "Pete's a Pizza" von William Steig vorliest, und einen Clip, der die beiden in der Leseecke ihres Hauses zeigt.

In dieser Leseecke befindet sich ein Buntglasfenster mit einer Szene, in der Birdie ein paar Eulen beobachtet, die in einem Baum sitzen. Sie beendete ihre Diashow mit einem Schnappschuss dieses nun noch bedeutungsvolleren Fensters.

Birdie hinterlässt neben ihrer menschlichen Familie auch mehrere tierische Familienmitglieder: ein Huhn namens Regina, zwei Hunde namens Kitty und Bugs und die Katze Moose.