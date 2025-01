Stars Kieran Culkin: Auszeichnung bei den Golden Globe Awards für ,A Real Pain‘ Kieran Culkin verriet, dass er seine Dankesrede bei den Golden Globe Awards vergaß, nachdem er „einen Tequila“ getrunken hatte. Der 42-jährige Schauspieler gewann bei der Zeremonie am Sonntag (5. Januar) den Award für die beste Nebenrolle in einem Film für seine Performance in ,A Real Pain‘ und bezeichnete den Abend als „bestes Date“, das er […]