Kurz vor der US-Wahl werden noch einmal die letzten Star-Kräfte mobilisiert. Bewohner von Las Vegas staunten wohl nicht schlecht, als plötzlich Schauspielerin Jennifer Lawrence an ihrer Tür klingelte.

Am kommenden Dienstag (5. November) steht die vielleicht wegweisendste Wahl in der Geschichte der USA an – dessen sind sich zumindest zahlreiche Unterstützer der beiden Lager um Kamala Harris (60, Demokraten) und Donald Trump (78, Republikaner) sicher. Um kurz vor dem Wahltag noch einmal auf Stimmenfang für Harris zu gehen, hat sich die zweifache Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (34) an vorderster Front eingefunden: Wie Aufnahmen zeigen, die über den offiziellen X-Account "Kamala For Nevada" veröffentlicht wurden, ging der schwangere Star von Haustür zu Haustür und versuchte Anwohner in Las Vegas zum Wählen zu motivieren.

Academy Award-winning actress Jennifer Lawrence came to Vegas to rally some volunteers before hitting the doors to talk to voters about making their plan to vote! We need every voter to make their voices heard at the ballot box.

You can still vote early through November 1st,… pic.twitter.com/6aea5smF0D

