Jennifer Lawrence: Eigene Hochzeits-Geschenkeliste auf Amazon

Jennifer Lawrence schwebt gerade im siebten (Hochzeits-)Himmel, schließlich gibt sie ihrem Verlobten Cooke Maroney bald das Ja-Wort. Neben dem ganzen wichtigen Orga-Kram gibt es aber natürlich eine herausragende Frage für jede Braut (ja wir glauben, Männer machen da nicht so einen Wirbel drum), nämlich die der Hochzeitsgeschenke.

Und was schenkt man bitteschön einer der reichsten Hollywood-Schauspielerinnen und Fast-Food-Königin?! Aber Ideen-Springbrunnen Jennifer sprudelt mit einer neuen Innovation heraus – sie eröffnete eine Amazon-Wunschliste, für jeden Gast abrufbarund mit Di8gen, die sie begehrt. Quasi der ultimative Leitfaden für die, die keinen Schimmer haben!

Angeblich stammen die Zitate auf der Amazon-Registrier-Seite von dem „Hunger Games“-Star selbst. Sie soll geschrieben haben: „Eine Hochzeit zu planen ist so aufregend, aber es kann auch überwältigend sein. Für alle anderen, die ein wenig Inspiration brauchen, hielt ich es für lustig, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um ein paar meiner bevorzugten Wunschzettel zu teilen. Es ist so einfach und ihr findet alles, was ihr braucht, an einem Ort“.

Nudelholz und Hydro Boost-Waschgel

Mit kleinen Klappentexten zu jeder Kategorie scheint Jennifer Lawrence wirklich den einfachsten Weg gehen zu wollen, aber offenbar mit persönlicher Note zu den einzelnen Produkten. Da steht dann zum Beispiel in der Kategorie „Küche“: „Kochen zu zweit macht immer mehr Spaß!“ Oder in der Kategorie „Smart Home“:“Manchmal gibt es nichts Schöneres als eine ruhige Nacht zu Hause.“

Überhaupt scheint sich bei ihr und ihrem Verlobten Cook (kleiner Wortwitz: alles ums Kochen) und gemeinsame Zeit zu drehen. Man wünscht sich unter anderem eine Nudelmaschine, einen Fondue-Topf, ein Nudelholz aus Marmor oder gold glänzendes Besteck. Also ganz viel Küchenkram. Das Design der Produkte auf Lawrences Wunschliste ist sonst eher zurückhaltend. Eine schlichte Teekanne in Schwarz, eine Yogamatte aus Kork und Kuschelaccessoires aus Kaschmir versprechen eine entspannte Zeit für das Paar nach der Hochzeit. Und so als frisch gebackenes Ehepaar und vielbeschäftigte Schauspielerin plus viel beschäftigtem Ehemann bleibt natürlich auch keine Zeit zum Putzen. Um möglichst viel Zeit ohne lästiges Wischen und Putzen zu vergeuden, wünschen sich die beiden einen Staubsauger-Roboter.

Was steckt hinter der PR-Aktion?

Aber natürlich denkt die hübsche Bald-Braut auch ein bisschen an sich selbst und ihren Teint. Einige Artikel in ihrer Registrierung enthalten nämlich auch Schönheitsprodukte, wie Feuchtigkeitscreme und Hydro Boost Waschgel. Was man halt so braucht.

Es gibt eine Menge wirklich süßer und netter Sachen auf dieser Seite, aber mal ganz im Ernst: wieso sollte ihre großartige Tante Cathy aus Kentucky ihrer Nichte, die Millionärin ist, einen kupfernen Kochtopf kaufen? Da Miss Lawrence bis jetzt nix mit Social Media am Hut hatte und kaum den Sprung von der Oscar-Preisträger hinab zur Influencerin wagt, sind wir etwas skeptisch, was hinter dieser öffentlichen Liste steckt.

Falls sie aber dann doch damit eine Amazon-Händlerseite mit Hochzeitskram eröffnet hat, ist es einfach nur peinlich.