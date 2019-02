Jennifer Lawrence: Es war Liebe auf den ersten Blick?

Donnerstag, 7. Februar 2019 08:12 Uhr

Jennifer Lawrence und Cooke Maroneys Beziehung verläuft „wie ein Märchen“. Die 28-jährige Schauspielerin und der 33-jährige Kunsthändler bestätigten diese Woche über einen Sprecher ihre Verlobung nach sechs Monaten Beziehung.

Ein Insider erzählte nun gegenüber ‘Entertainment Tonight‘, wie es zwischen den beiden Verliebten funkte: „Als sie einander vorgestellt wurden letzten Frühling, da war es das perfekte Timing. Beide waren Single und genossen einfach nur einen Abend mit Freunden. Die Dinge hätten sich nicht besser entwickeln können, sie haben beide so viel gemeinsam und verstehen sich gut. Beide kommen aus engen Familienverhältnissen. […] Beide lieben es zu reisen, aber auch einfach nur zu zweit zu sein. Die Romanze zwischen Jen und Cooke ist ein bisschen wie ein Märchen. Sie haben sich sofort zueinander hingezogen gefühlt, ab dem Moment, wo sie sich getroffen haben. Wir witzeln darüber, dass es Liebe auf den ersten Blick war.“

Hochzeit geplant?

Cooke soll Berichten zufolge die Eltern des ‘Red Sparrow‘-Stars um Erlaubnis gefragt haben, bevor er die Frage aller Fragen stellte. Das Paar soll eine Hochzeit in New York planen.

„Sie verlobten sich, weil sie beide wussten, dass es einfach richtig ist. Beide möchten in New York heiraten, hauptsächlich weil es sich für sie so anfühlt, als wäre New York der Ort, der sie zusammen gebracht hat und es wäre für ihre Familien und Freunde in Ordnung“, so der Bekannte.