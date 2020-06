Jennifer Lawrence nutzt Twitter-Debüt für dringenden Appell

Schauspielerin Jennifer Lawrence hat sich auf der Social-Media-Plattform Twitter angemeldet. Ihr Entschluss hat einen ernsten Hintergedanken.

Jahrelang hat sich Jennifer Lawrence (29, „Red Sparrow“) aus den sozialen Medien herausgehalten. Damit ist nun Schluss: Die Schauspielerin hat sich einen eigenen Twitter-Account angelegt. Diesen nutzt sie allerdings nicht, um ihre Fans über ihr Privatleben auf dem Laufenden zu halten. Stattdessen möchte sie ihre Reichweite nutzen, um etwas in ihrem Heimatland zu bewirken. Ihr Account steht in direkter Verbindung mit der US-Organisation „Represent Us“, die sich für eine Verbesserung des Rechtssystems in den USA einsetzt.

Bislang hat die 29-Jährige zwei Tweets abgesetzt. Beide machen auf Missstände aufmerksam. Zu ihrem ersten Post, einem Video, schrieb Lawrence: „Nahezu jeder vierte Schwarze Mann in Amerika landet eines Tages im Gefängnis.“ Das Video zeigt die augenscheinlich dazugehörigen Statistiken.

In ihrem zweiten Tweet gedenkt die Oscarpreisträgerin Breonna Taylor. Die 26-jährige Afroamerikanerin starb im März dieses Jahres durch Schüsse von Polizeibeamten. Weiter richtete Lawrence das Wort an den Politiker und Generalstaatsanwalt von Kentucky, Daniel Cameron (34). Er solle die Polizisten, die für den Tod von Taylor verantwortlich sind, vor Gericht bringen.

Nearly 1 in 4 Black men in America will be locked up at some point in their life. In this short video, @omarepps & @desmondmeade explain how corruption has broken our criminal justice system—& what we can do to fix it. #UnbreakingAmerica #JusticeForSale https://t.co/nBgujzH2BH pic.twitter.com/Jhw4Jtav5L

— Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) June 16, 2020