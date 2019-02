Jennifer Lawrence soll sich verlobt haben

Mittwoch, 6. Februar 2019 08:03 Uhr

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney haben sich möglicherweise verlobt. Die 28-jährige Schauspielerin und ihr Freund führen seit einem halben Jahr eine glückliche Beziehung. Nun behaupten Insider, dass das Paar schon jetzt an seiner Trauung plane.

Laut ‚Page Six‘ wurden Jennifer und Cooke vor kurzem bei einem Dinner Date beobachtet, bei dem JLaw einen riesigen Ring am Finger trug – ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelte? Eigentlich gibt die ‚Tribute von Panem‘-Darstellerin nur selten Einzelheiten aus ihrem Privatleben preis, deshalb scheint es unwahrscheinlich, dass sie eine Hochzeit öffentlich ankündigen würde. Insider sagten über das Paar: „Sie waren während des Dinners total kuschelig – sehr zärtlich und sie fühlten sich wohl miteinander. Sie ist wirklich happy. Sie muss nichts verstecken. Es scheint die wahre Liebe zu sein.“

Neue Produktionsfirma

Auch beruflich läuft es für den ‚Red Sparrow‘-Star immer noch rund. Erst kürzlich gründete Lawrence eine Produktionsfirma namens ‚Excellent Cadaver‘, mit der sie ihre eigenen Projekte finanzieren will. Das Ganze geschieht als Deal mit ‚Makeready‘. In einem Statement stand zu lesen: „‚Makereadys‘ Brad Weston und Pam Abdy sind visionäre Produzenten mit unglaublichem Geschmack. Sie haben in der Geschichte immer diverses und mitreißendes Storytelling unterstützt und wir freuen uns, mit ‚Makeready‘ zusammen zu arbeiten. Wir sind gespannt auf diese großartige Zusammenarbeit.“