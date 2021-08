Jennifer Lawrence spielt die knallharte Hollywood-Agentin Sue Mengers

Jennifer Lawrence spielt die knallharte Hollywood-Agentin Sue Mengers

10.08.2021 12:40 Uhr

Jennifer Lawrence soll in einem Film über die Hollywood-Agentin Sue Mengers mitspielen.

Die 30-jährige Schauspielerin wird in der Rolle der legendären Superagentin zu sehen sein, die für ihre harte Vorgehensweise berüchtigt war, wenn es darum ging, den bestmöglichen Deal für hochkarätige Kunden wie Faye Dunaway, Steve McQueen und Barbra Streisand zu erzielen.

Mengers war Managerin für viele Filmemacher und Schauspieler der New Hollywood-Generation der 1960er, 1970er und frühen 1980er Jahre.

Apple und Netflix buhlen um den Stoff

Apple und Netflix gehören zu den Streaming-Anbietern, die sich um den neuen Film bewerben, bei dem der Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino Regie führen wird. Wie „Variety’ berichtet, werden Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo und John Logan das Drehbuch schreiben, während der Film von Jennifer Lawrence Produktionsfirma Excellent Cadaver sowie von ihrer Produktionspartnerin Justine Polsky produziert wird. Die Agentin wurde zuvor von Bette Midler am Broadway in der One-Woman-Show ‚I’ll Eat You Last: A Chat with Sue Mengers‘ gespielt, die ebenfalls aus der Feder von Logan stammt.

Jennifer Lawrence hat noch mehr Pläne

Auch Dyan Cannon spielte 1973 in dem Film „Sheila“ eine Figur, die von der Agentin inspiriert war. Jennifer und Paulo werden auch bei dem Projekt „Mob Girl“ zusammenarbeiten, das auf der wahren Geschichte von Arlyne Blackman basiert, die in die Mafia einheiratete.

Das Projekt basiert auf dem Roman ‚Mob Girl: A Woman’s Life In The Underworld’ von Teresa Carpenter. (Bang/KT)