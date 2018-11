Jennifer Lawrence überglücklich mit neuem Freund

Dienstag, 6. November 2018 14:47 Uhr

Jennifer Lawrence und ihr Freund Cooke Maroney wurden kürzlich in New York gesichtet und sahen überglücklich aus.

Die 28-jährige Schauspielerin küsste und umarmte Maroney unentwegt. Der Eigentümer einer Kunstgalerie und die Oscar-Preisträgerin wurden Sonntag Abend (4. November) bei einem Spiel der „New York Rangers“ im Madison Square Garden gesichtet.

Quelle: instagram.com



Gerüchte um das Paar gab es bereits im Juni dieses Jahres, erste Fotos von Auftritten in der Öffentlichkeit machten im August die Runde.

Abseits der wenigen Freizeit ist Lawrence sehr aktiv: Kürzlich erst gründete sie eine Produktionsfirma, im Vorfeld der wichtigen Midterm-Wahlen in den USA warb sie gemeinsam mit dem „Hangover“-Star Ed Helms und weiteren Celebrities für die Demokraten. Im Kino wird die Schauspielerin ab dem 14. Februar 2019 wieder in „X-Men: Dark Phoenix“ zu sehen sein.

Wer ist Cooke Maroney?

Wer ist der neue Mann an Jennifers Seite eigentlich? Nun alluvial ist über den 33-Jährigen nicht bekannt. Er studierte Kunstgeschichte und ist Leiter einer Galerie in der Upper East Side in New York. Sein Vater soll bis 2015 eine leitende Position beim Auktionshaus Christie’s innegehabt haben.

Zwar ist Maroney auf Instagram aktiv, doch sein Konto ist auf „privat“ gestellt. Eine Quelle sagte ‚The Cut‘ jüngst, dass Cooke „viele Partys in der Kunstszene“ besucht, aber er bleibt dabei immer ziemlich gelassen.

Pikantes zum Schluss: Cooke und Jennifer waren kürzlich bei der Premiere des Films ‚The Favourite – Intrigen und Irrsinn‘. In einer der Hauptrollen: Nicholas Hoult – deer Ex von Lawrence. Ebenfalls gesichtet bei dem Event: Regisseur Darren Aronofsky, der vorletzte Lover der Schauspielerin.