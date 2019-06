Jennifer Lawrence und Cooke Maroney wie geschaffen füreinander?

Freitag, 21. Juni 2019 16:29 Uhr

Hollywoodstar Jennifer Lawrence scheint ihren Traummann in Cooke Maroney gefunden zu haben.

Die Schauspielerin verlobte sich im Februar mit dem 34-jährigen Kunsthändler, nachdem sie ihn letztes Jahr in seiner Galerie in New York kennen lernte. Das Paar sei perfekt füreinander geschaffen, ist sich nun ein Bekannter sicher.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin meinte er: „Cooke ist der ideale Partner für Jennifer. Sie haben dieselben Interessen hinsichtlich Kunst, Kultur und leben ein Leben, das diese beiden Leidenschaften miteinbezieht. […] Sie respektieren einander und sehen die Welt in der gleichen Art und Weise.“

„Er ist der Eine“

Die 28-jährige Oscar-Preisträgerin verriet kürzlich im Podcast ‚Naked with Catt Sadler‘, dass sie mit dem Gedanken, Cooke zu heiraten, bereits spielte, als sie ihn das erste Mal traf. Und das, obwohl sie damals noch nicht daran dachte, sich niederzulassen: „Er ist der großartigste Mensch, den ich je kennen gelernt habe […] Es ist einfach – er ist der Eine, ich weiß, das hört sich blöd an, aber er ist es einfach – wisst ihr. Er ist die wunderbarste Person, die ich je getroffen habe, daher fühle ich mich sehr geehrt, eine Maroney zu werden.“