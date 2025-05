Film Mckenna Grace schließt sich Besetzung von ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ an Mckenna Grace wurde zur Besetzung von ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ hinzugefügt. Die 18-jährige Schauspielerin soll Maysilee Donner, Haymitch Abernathys Kollegin im Distrikt 12, verkörpern, berichtet ‚Deadline‘. Joseph Zada wird derweil Haymitch spielen, während Whitney Peak seine Freundin Lenore Dove Baird darstellen wird. Die Rolle der Maysilee Donner war sehr begehrt, da die […]