Jennifer Lawrence zeigt ihren Verlobungsring

Sonntag, 2. Juni 2019 10:25 Uhr

Jennifer Lawrence, die sich nicht allzuoft in der Öffentlichkeit Auftritt, präsentierte am Samstag ihren Verlobungsring. Nun wird’s wieder zeit sich zu zeigen, schließlich läuft ihr neuer Film am kommenden Donnerstag an.

Die 28-jährige Oscar-Preisträgerin nahm am Samstagnachmittag (1. Juni) am Veuve Clicquot Polo Classic 2019 im Liberty State Park in Jersey City, New Jersey, teil – als VIP-Gast. In einem sommerlichen Pink-Kleid von Rosie Assoulin und Sandalen von Chloe Gosselin.

An ihrer Hand funkelte der atemberaubenden Verlobungsklunker ihres Verlobter Cooke Maroney (33)! Im Februar bestätigten Jennifers Agenten, dass sie und Cooke verlobt seien.

Wer ist der Neue?

Wann genau sich die beiden letzten Jahr kennenlernten, ist nicht bekannt. Doch wer ist der Mann nach Schauspieler Nicholas Hoult, Musiker Chris Martin und Regisseur Darren Aronofsky? Nun, Marony ist Galerist und Direktor der Gladstone Art Gallery in New York.

Lawrence und Maroney wurden einander von Laura Simpson, der besten Freundin der Schauspielerin, vorgestellt. Wenn er auf Partys geht, dann wohldosiert, vor allem auf Veranstaltungen in der Kunstwelt, so eine Quelle gegenüber ‚The Cut‘.

Demnächst wird Lawrence nach einem Jahr Pause die Premiere ihres neuen Films ‚X-Men: Dank Phoenix‘ feiern. Der kommt am 6. Juni auch in die hiesigen Kinos.