Jennifer Lopez & Ben Affleck: Erstes Kuss-Foto auf Instagram

Ben Affleck und Jennifer Lopez waren bereits Anfang der 2000er ein Paar. (wag/spot)

25.07.2021 09:38 Uhr

Jennifer Lopez teilte am Samstag Schnappschüsse anlässlich ihres 52. Geburtstages. Eines davon zeigt sie küssend mit Schauspieler Ben Affleck.

Das Rätselraten rund um den Beziehungsstatus von „Bennifer“ scheint endgültig ein Ende zu haben: Jennifer Lopez (52, „On The Floor“) selbst sorgte am Samstag (24. Juli) mit einem Post auf Instagram dafür.

Anlässlich ihres 52. Geburtstages teilte sie mehrere Schnappschüsse von den Feierlichkeiten an Bord einer Yacht. Eines davon zeigt sie eng umschlungen und küssend mit ihrem Ex-Verlobten Ben Affleck (48, „Good Will Hunting“).

Kurztrip nach Saint-Tropez

„52 … was macht das schon …“, ist neben den Fotos zu lesen, die Lopez in einem rot-gelb gemusterten Bikini, Kaftan und mit Sonnenhut zeigen. Dazu kombinierte sie Goldschmuck, während Affleck im dunkelblauen Hemd zu sehen ist. Wie unter anderem die britische „Daily Mail“ berichtete, überraschte der Schauspieler seine Liebste mit einem Kurzurlaub im südfranzösischen Saint-Tropez. Seit Samstag sollen sie es sich an Bord der Mega-Yacht „Valerie“ gut gehen lassen. Fotos, die der Zeitung vorliegen, zeigen das Paar sichtlich verliebt.

Gemeinsam besuchten sie Geburtstagsparty

Es ist das erste Mal, dass die Sängerin und Schauspielerin selbst etwas in Bezug auf ihre neu entfachte Romanze mit dem 48-jährigen Oscarpreisträger postete. Vor wenigen Tagen sorgte allerdings bereits ein Instagram-Post ihrer Freundin Leah Remini (51, „King of Queens“) für weitere Spekulationen. Auf Instagram postete sie einen kurzen Clip ihrer eigenen Geburtstagsfeier, in dem auch Fotos von Lopez und Affleck auftauchen. Offenbar nahm die Sängerin den Schauspieler als Begleitung auf die Feier mit. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild sind die beiden Arm in Arm an der Seite ihrer Freundin zu sehen. Lopez blickt darauf selbstbewusst in die Kamera und platziert ihre Hand auf die Brust von Affleck. Der drückt die Sängerin fest an sich und legt seinen Arm um sie.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Offenbar hatten Lopez und Affleck kein Problem damit, dass ihr Foto von Reminis Party an die Öffentlichkeit kommt. Bislang zeigten lediglich Fotos der Paparazzi die beiden beim Turteln. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung blieben „Bennifer“ der Öffentlichkeit bislang schuldig. Jennifer Lopez‘ eigener Social-Media-Post könnte nun jedoch durchaus als solche verstanden werden.

Der Schauspieler und die Sängerin waren Anfang der 2000er bereits ein Paar und sogar verlobt. Geheiratet haben sie jedoch jeweils jemand anderen. J.Lo war mit Sänger Marc Anthony (52) verheiratet. 2008 wurden sie Eltern von Zwillingen. 2011 trennten sie sich. Zuletzt war Lopez mit Ex-Baseballstar Alex Rodriguez (45) verlobt. Die beiden trennten sich vor gut drei Monaten. Ben Affleck heiratete 2005 Jennifer Garner (49) und hat mit ihr drei Kinder. 2015 folgte die Trennung.