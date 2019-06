Jennifer Lopez: Das plant sie zu ihrem 50.

Donnerstag, 13. Juni 2019 08:45 Uhr

Jennifer Lopez will ihren 50. Geburtstag entspannt verbringen. Die 49-jährige Sängerin ist aktuell kaum eine Minute zu Hause und nur mit Auftritten beschäftigt. Dabei steht schon bald ein großer Tag bevor: Ihr 50. Geburtstag.

Wie der ablaufen wird, verriet sie jetzt in einem Interview mit ‘Entertainment Tonight’: „Mein Geburtstag ist am 24., seiner [Verlobter Alex Rodríguez] am 27. Wir beenden die Tour in Europa am 25., 26. und 27.“ Und weiter: „Ich habe also an meinem Geburtstag frei, aber ich muss drei Shows am Stück in Miami geben und die letzte ist an seinem Geburtstag. Wir werden wahrscheinlich an diesem Abend feiern und dann nach Europa fliegen. An meinem Geburtstag werde ich wahrscheinlich nur meine Füße hochlegen. Das wäre das beste Geburtstagsgeschenk für mich, bevor ich drei Shows in Miami zu rocken habe.“

Quelle: instagram.com

Hochzeit steht an

Aber nicht nur ihr halbes Jahrhundert soll bald gefeiert werden, sondern auch ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten.

Über die Hochzeitsvorbereitungen verriet die ‚Jenny from the Block‘-Hitmacherin kürzlich ‚Entertainment Tonight‘: „Es läuft gut. Ich glaube wir haben ein sehr arbeitsreiches Jahr vor uns, aber wir versuchen alles so entspannt zu nehmen wie möglich. Es gibt keinen Druck. Wir sehen das als etwas, das für immer halten wird und wir werden uns die Zeit für die Planung nehmen, die wir brauchen.“