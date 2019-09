Jennifer Lopez: Edle Verlobungsparty in Los Angeles

Steht die Hochzeit vor der Tür? Jennifer Lopez (50) und Alex Rodriguez (44) zelebrierten am Freitag ihre Liebe mit einer edlen Verlobungsparty.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez feierten dieses Wochenende ihre Verlobungsfeier in Los Angeles. Dabei ging es nicht wie bei J.Los Geburtstagsparty im Miami wild zu, sondern ganz edel und besinnlich. Die Feierlichkeiten fanden im kleinen Kreis statt. Die legendäre Songwriterin Carole Bayer Sager (72) richtete das Diner in ihrer Villa im Edel-Stadtteil Bel Air aus.

Unter den wenigen Gästen befanden sich neben den vier Kindern der zukünftigen Eheleute auch eine Handvoll ihrer engsten Promi-Freunde. Laut „E!News“ waren dies namentlich Leah Remini (49) und ihre Ehemann Angelo Pagan (51) sowie Filmproduzent Benny Medina (61).

Stilvolle Dekoration

Wie eine Insider-Quelle weiter an „E!News“ berichtet haben soll, fand die Party drinnen und draußen statt. Weiter beschreibt die Quelle die Atmosphäre als überaus stilvoll: „Das Licht war gedämmt. Überall standen Kerzen, weiße Blumen und zarte, violette Lampen.“

Das klingt bezaubernd. Allerdings strahlte nichts und niemand an diesem Abend so schön wie Jennifer Lopez selbst. Ihr zukünftiger Ehemann postete ein Bild von sich mit seiner Braut in spe. Arm in Arm genießt das Paar den wunderschönen Abend miteinander, während J.Lo kaum glücklicher aussehen könnte.

Quelle: instagram.com

Hochzeit noch 2019?

Obwohl Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in der Öffentlichkeit sehr offen mit ihrer Liebe umgehen, hielten sie sich bei genaueren Details zu ihrer Hochzeit bisher bedeckt. Das Paar ist nun seit knapp sechs Monaten miteinander verlobt und mit dem jetzigen Verlobungsdiner, liegt die Vermutung auf der Hand, dass das Hochzeitsdatum in nicht so weiter Ferne liegt.

Könnte es sein, dass die Hochzeit noch 2019 stattfindet, bevor für Jennifer Lopez die anstrengenden Proben für ihren Auftritt beim Super-Bowl im Februar beginnen? Gut möglich, denn allein die Tatsache, dass die Schauspielerin bereits dreimal verheiratet war, spricht dafür, dass die Sängerin in Sachen Liebe gerne Nägel mit Köpfen macht.