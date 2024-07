Tiefer Ausschnitt Jennifer Lopez feiert 55. Geburtstag mit sexy Spiegel-Selfie

Jennifer Lopez ist am 24. Juli 55 Jahre alt geworden. Bei Instagram feiert sie ihren Ehrentag mit einem sexy Spiegel-Selfie und gibt in einem Clip Einblicke in ihre glamouröse Pre-Birthday-Party im "Bridgerton"-Stil.

Jennifer Lopez hat am 24. Juli ihren 55. Geburtstag gefeiert. Die Sängerin postete zu diesem Anlass ein Spiegel-Selfie bei Instagram. Auf dem Schnappschuss ist sie in einem weißen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt zu sehen. Dazu trägt sie auffälligen Goldschmuck und hat ihre Haare zu einem Pferdeschwanz frisiert. Passend zu ihrem gleichnamigen Album schrieb sie zu dem Bild: "This Is Me…Now" (zu Deutsch: "Das bin ich… Jetzt"). Ein Kuchen-Emoji erinnert zudem an ihren Geburtstag.

Für ihren Post bekam Lopez bereits zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. Dort ist unter anderem zu lesen: "Die schönste Frau der Welt", "Ich kann nicht glauben, dass du 55 bist" oder "Du bist die Königin unserer Herzen". Laut "People" soll das Foto bei ihrem jüngsten Italien-Urlaub entstanden sein. Doch bei dem Posting blieb es nicht, das Geburtstagskind teilte auch Eindrücke von seiner besonderen Pre-Birthday-Party.

Glamouröser "Bridgerton"-Abend

In dem Clip bei Instagram waren besondere Momente ihrer "Bridgerton"-Party in den Hamptons zu sehen. "Hochverehrte Leserschaft, alle hatten einen wunderschönen Abend", schrieb Lopez passend zu der Netflix-Serie zu ihrem Video. Wie das US-Magazin "People" bereits zuvor in Fotos zeigte, stand die Pre-Birthday-Party am Samstag, 20. Juli, unter dem Motto der Regency-Ära, weshalb zahlreiche Gäste Ballkleider trugen.

Auch Lopez warf sich in Schale und wählte eine ausladende Robe mit Goldapplikationen und eine elegante Hochsteckfrisur. Zudem sieht man sie auf der Party, bei der es Streicher, Pferdekutschen, eine Torte und Tänzer gab, in einem grünen Kleid, in das sie wohl zu späterer Stunde wechselte. Von Ehemann Ben Affleck (51) fehlte bei der Party erneut jede Spur. Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine Ehekrise.