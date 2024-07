Stars Jennifer Lopez: Gemütliche Geburtstagsfeier mit ihren Lieben

Jennifer Lopez - July 2024 - birthday post - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2024, 10:00 Uhr

Jennifer Lopez feierte ihren 55. Geburtstag, indem sie sich mit ihrer Mutter und einer Gruppe von Freunden zu einem entspannten Abendessen in die Hamptons aufmachte.

Die ‚Jenny From The Block‘-Hitmacherin feierte den Meilenstein am Mittwoch (24. Juli) – nur wenige Tage nachdem sie am vergangenen Wochenende eine riesige ‚Bridgerton‘-Kostümparty geschmissen hatte. Die Schauspielerin ging an diesem Abend mit ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez, ihrem Manager Benny Medina und mehreren Freunden im Nick + Toni’s in East Hampton essen.

Ein Insider verriet der ‚New York Post‘-Kolumne ‚PageSix‘: „Jennifer aß mit fünf Leuten. Sie war höflich und nett zum Personal. Die Besitzer schienen zu wissen, dass J.Lo kommen würde, und sie ließen sie durch die Hintertür herein, damit sie den Paparazzi draußen entgehen konnte. Mehrere Gäste stießen herzlich auf das Geburtstagskind an. Sie sah glücklich aus, aber sie tanzte nicht auf dem Tisch. Sie waren nicht laut.“

Der Augenzeuge fügte hinzu, dass Jennifers Ehemann Ben Affleck nicht an dem Abendessen teilgenommen habe. Er war auch nicht bei ihrer ‚Bridgerton‘-Party anwesend. Ein anderer Insider sagte: „Der ganze Raum sang ‚Happy Birthday‘, als ihr blassgrüner Kuchen an den Tisch gebracht wurde.“ Weitere Gästen, die zu dieser Zeit in dem Restaurant speisten, sollen Alec Baldwin und seine Frau Hilaria sowie Michael J. Fox und seine Frau Tracy Pollan gewesen sein.