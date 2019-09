Jennifer Lopez gibt Ernährungstipps für den Traumkörper

Ende Juli feierte Jennifer Lopez ihren 50. Geburtstag. Allerdings wird beim Anblick des Bodys der Sängerin klar, dass JLo auch noch in diesem Alter einen absoluten Traumkörper hat. Und das ganz ohne Bildbearbeitung. Allerdings steht der Popstar ganz offen dazu, dass hinter dieser Figur harte Arbeit steckt.

In ihren Traumkörper investiert Jennifer Lopez nach wie vor eine Menge Arbeit. Scrollt man durch den Instagram-Kanal der „Manhattan-Queen„-Darstellerin wird schnell klar, dass sich das harte Training auszahlt. Trotz ihres Alters ist JLos Haut nach wie vor straff wie die einer 20-Jährigen. Zudem befindet sich an dem sportlichen Body scheinbar kein Gramm Fett.

Ganz viel Training

Doch von nichts kommt eben leider nichts .“Ich trainiere so viel es geht, drei bis vier Tage die Woche“, verriet die Tänzerin gegenüber “RTL.de”. Dabei stehen vor allem Gewichtheben und Yoga auf dem Trainingsplan. Doch ein durchgetacktetes Sportprogramm allein reicht nicht aus. Nur in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung führt das regelmäßige Training langfristig zum Erfolg.

Trick gegen Heißhungerattacken

Daran hält sich auch Jennifer Lopez. Gegenüber dem “People Magazine” verriet sie einen simplen Trick um gegen Heißhungerattacken bewaffnet zu sein, die oftmals in Kaloriensünden enden. “ Ich habe immer gesunde Snacks wie Früchte oder Gemüse dabei, damit der kleine Hunger nicht in eine große Versuchung führt”, so die US-Amerikanerin.

Genauso strukturiert wie ihr Trainingsplan ist auch JLos Ernährungsplan. Zum Frühstück trinkt die Schönheit einen frischen Smoothie aus Früchten und Joghurt. Abgerundet wird das Ganze mit etwas Zimt sowie mit Honig.

Auch zum Mittagessen verzichtet die 50-Jährige auf Kohlenhydrate. Hier stehen Kohl-Salat mit einem Hauch Käse und Zitronensaft auf dem Speiseplan.

Ganz ohne Süßes geht es nicht

Abends gönnt sich das Musikidol gegrillte Hühnchenbrust mit Gemüse sowie einen Schokoladenkeks. So ganz verzichtet also auch selbst die “Jenny from the Block”-Sängerin nicht auf Süßes.

Dennoch ist Lopez wohl das ideale Vorbild für alle Frauen die sich vornehmen etwas mehr für ihren Körper zu tun. Das so abschreckend wirkende Diät-Programm wird schließlich schneller zur allgemeinen und gesunden Gewohnheit als man denkt.