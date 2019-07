Jennifer Lopez: Ihr legendäres Versace-Kleid wird zum Schuh für 958 Euro

Dienstag, 23. Juli 2019 08:54 Uhr

Jennifer Lopez‘ legendäres grünes Versace-Kleid wird als Sneaker wiedergeboren. ‚WWD‘ zufolge bringt das italienische Luxus-Modelabel die Dschungel-Print-Robe des noch 49-jährigen Stars, die er zu den Grammy Awards im Jahr 2000 trug, als Limited Edition-Sneaker für Mann und Frau auf den Markt.

Dafür schloss sich die Marke offenbar mit dem Modelabel Concepts zusammen, wie das Portal wissen will. Der mit Spannung erwartete Schuh, der den Namen ‚Chain Reaction‘ trägt und für umgerechnet knapp 958 Euro zu haben sein wird, zelebriert den baldigen 50. Geburtstag (24. Juli) der ‚On The Floor‘-Interpretin und feiert außerdem das 20-jährige Jubiläum des Versace-Kleides. Auf ihm wird der gleiche vom Dschungel inspirierte Aufdruck sowie eine hautfarbene Zunge zu sehen sein, die den extrem weiten Ausschnitt der Robe repräsentiert.

Das Kleid war eine kurzfristige Entscheidung

Die ‚Hustlers‘-Schauspielerin hatte zuvor bereits einmal verraten, dass es zu dem berühmten Look im Jahr 2000 beinahe gar nicht gekommen wäre, da sie wegen der Dreharbeiten zu ihrem Film ‚Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant‘ mit Matthew McConaughey keine Zeit für eine Anprobe hatte. Am Ende habe sie sich zwischen nur zwei Kleidern entscheiden müssen, von denen eines das grüne Versace-Kleid war.

Der ‚Chain Reaction‘-Sneaker kommt am Freitag (26. Juli) auf den Markt und wird exklusiv in den Concepts-Läden in Boston und New York sowie im Online-Shop des Labels erhältlich sein – in Frauen- und Männergrößen.