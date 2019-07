Jennifer Lopez ist 50: Das war ihre Geburtstagsparty

Donnerstag, 25. Juli 2019 18:13 Uhr

Happy Birthday! Am gestrigen Mittwoch wurde Jennifer Lopez 50. Was war das denn bitte für eine fette Geburtstagsparty?

Jennifer Lopez ist mittlerweile 50 Jahre jung, feiert aber noch wie in jungen Jahren. Anlässlich ihres runden Geburtstages veranstaltete die Sängerin nun eine fette Party auf Star Island in Miami. Gloria (61) und Emilio (66) Estafan stellten dafür ihr riesengroßes Anwesen als Location zur Verfügung. Die Stimmung soll bombastisch gewesen sein.

Auch über die Musik dürfte sich wohl keiner beschwert haben. Auf der Gästeliste standen schließlich Stars wie DJ Khaled (43) oder DJ Cassidy (38) der bereits auf dem 40. der „Manhattan Queen„-Darstellerin auflegte. Das berichtet das US-amerikanische „People“- Magazin. Ein Auftritt der „Jenny from the Block“-Sängerin selbst dürfte natürlich auch nicht fehlen.

Die Partybesucher erwartete ein Highlight nach dem anderen. So wurde der 50-jährigen eine schwarz, goldene Torte serviert, die über zwei Meter hoch war. Die Krönung des Abends war ein spektakuläres Feuerwerk das direkt über dem Wasser gezündet wurde. Zudem wurde das Anwesen des Sänger-Ehepaars extrem aufwendig dekoriert. Gigantische, goldene Kugeln schmückten die Partylocation, passend zur Geburtstagstorte.

Süße Botschaft

Lopez trug dabei ein sexy Kleid im Metallic-Look mit großzügigem Ausschnitt am Dekolleté und an den Seiten des Oberkörpers. Ihre Haare waren zu einem eleganten Pferdeschwanz zusammen gebunden. Alex Rodríguez (43) kann stolz auf seine nach wie vor atemberaubende Freundin sein. Vor der Party sendete der ehemalige Baseballspieler bereits über Instagram süße Geburtstagsgrüße an die US-Amerikanerin. „Ich kann das nicht glauben, Baby. Seitdem wir zusammen sind, habe ich das Gefühl, dass jeder Tag mein Geburtstag ist.“, so der 43-jährige per Insta-Story (wir berichteten).