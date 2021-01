14.01.2021 16:56 Uhr

Jennifer Lopez ist Teil der „Coach“-Werbekampagne

Jennifer Lopez und Michael B. Jordan werden in der aktuellen „Coach It Forward“-Werbekampagne der Marke Coach mit dabei sein.

Die 51-jährige Darstellerin, die im Jahr 2019 die Botschafterin für das Modehaus wurde, wird an der Seite des „Black Panther“-Stars in der Kampagne für die Frühlingskollektion 2021 zu bewundern sein.

Darum geht es in der Werbekampagne

Coach erklärte in einem Statement, dass es in der Kampagne um „die Kraft einer positiven Einstellung, der kollektiven Handlung und der Wichtigkeit der täglichen Wertschätzung der Menschen, die in unserem Leben sind, geht, die uns dabei helfen, unsere Welten vorwärts zu bewegen.“

Das bedeutet die Kampagne für J.Lo

Lopez fügte dem Statement des Labels hinzu, was die „Coach It Forward“-Kampagne für sie bedeutet und erzählte: „’Coach It Forward‘ bedeutet für mich, nach vorne zu blicken und dankbar zu sein. Ich freue mich darüber, dass ich diese Möglichkeit hatte, meine Familie und meine auserkorene Familie aus Kreativen, Kollaboratoren, Denkern, Machern und Freunden dabei anerkennen zu können, die einen so positiven Einfluss auf mein Leben hatten.“ In der neuen Kampagne werden zudem Jeremy Lin und Yang Zi mit dabei sein.

Sexy Urlaubsgrüße

Zurzeit ist Jennifer Lopez, trotz Corona, im gemeinsamen Liebes-Urlaub mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez. Von den Turks- und Caicoinseln, wo die beiden Urlauben, versorgt sie ihre 138 Millionen Instagram-Fans mit sonnigen Grüßen. Die Inseln, die südöstlich der Bahamas liegen, sind für viele Stars ein beliebtes Urlaubsziel. Bei den geposteten Urlaubsschnappschüssen der Sängerin und Schauspielerin will man gar nicht glauben, dass J.Lo bereits 51 Jahre alt ist. Super durchtrainiert und sexy präsentiert sie ihren Traumkörper in einem dunkelgrünen High-Waist-Badeanzug.

(BANG/AK)