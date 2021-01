05.01.2021 09:53 Uhr

Jennifer Lopez meditiert im roten Bikini und mit Naturlocken

Jennifer Lopez startet meditierend in das Jahr 2021. Auf Instagram präsentiert sie sich dabei im roten Bikini am Strand.

Jennifer Lopez (51, „On the Floor“) scheint offenbar besonders entspannt in das neue Jahr 2021 zu starten. Auf Instagram präsentiert sich die Sängerin und Schauspielerin in einem roten Bikini meditierend am Strand und lenkt dabei die Blicke sowohl auf ihren durchtrainierten Körper als auch auf ihre wilde Naturmähne.

Unterlegt mit dem Song „Life is Good“ von den Rappern Future (37) und Drake (34) dreht und streckt sich Lopez sichtlich entspannt dem Meer vor ihr entgegen. Während ihrer Entspannungsübung trägt die Künstlerin einen knappen, roten Schnürbikini und einen Kimono, auf dessen Rücken mit funkelnden Steinen ihr Spitzname „Jlo“ geschrieben steht. Dabei zeigt sie sich natürlich mit kurzem, lockigem Haar, das von großen, goldenen Kreolen besonders hervorgehoben wird.

Jennifer Lopez verriet dem US-amerikanischen „People“-Magazin vor dem Jahreswechsel, dass sie entspannt in das Jahr 2021 starten möchte. „Es war ein schweres Jahr für so viele und wir hoffen, dass wir alle das neue Jahr mit einer positiven und hoffnungsvollen Einstellung beginnen können,“ sagte sie. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Künstlerin im vergangenen Jahr ihre Hochzeit mit dem ehemaligen Baseball-Profi Alex Rodriguez (45) absagen – die beiden sind seit 2017 ein Paar.

(jru/spot)