Jennifer Lopez mit Tochter Emme im Duett: Das gab’s noch nie!

Sonntag, 9. Juni 2019 10:49 Uhr

Fakt ist: A Star is Born! Jennifer Lopez holte ihre Tochter Emme bei einem Konzert auf die Bühne und die überzeugte mit ihren 1-A-Gesangsqualitäten!

Latino-Queen Jennifer Lopez bat am Samstagabend bei der ersten Station ihrer „It’s My Party Tour“ in Los Angeles ihre Tochter auf die Bühne.

Die 11-jährige, die Lopez mit ihrem Ex-Salsa-Sänger Marc Anthony hat, kam zwar ohne Zwillingsbruder Max teilt auf der Bühne. Im zu Mamas Outfit passenden Tüllkleid sangen die beiden gemeinsam den Song „Limitless“ aus dem Soundtrack zum Film ‚Manhattan Queen‚.

Das Duo harmonierte auf wunderbare Weise und Emme präsentierte einen engelsgleichen Gesang derart gut, dass doe berühmte Mama sichtlich emotional wurde. Sie riss ihre Tochter an sich und umarmte sie. Auf Instagram veröffentlichte J.Lo den Moment mit der schlichten Bemerkung: „Ich kann es nicht fassen! #Emme # Limitless # ProudMama #JLoItsMyParty“

Musikkarriere in Sicht?

Es scheint, dass für diesen Augenblick rund einen Monat geübt wurde. Im Mai veröffentlichte Lopez auf ihrem YouTube-Kanal einen Clip mit ihrer Tochter, die Alicia Keys am Klavier sang. Während Emme anfangs etwas nervös anfing, stieg sie dann perfektionistisch ein, sodass ihre Mutter vor Ehrfurcht erstarrte. Erstaunt erklärte Lopez: „Wir sollten sie rausbringen und etwas auf Tour machen lassen!“

Auch Vater Marc Anthony ist anscheinend hingerissen vom Talent der Tochter. Im Mai erzählte er in einem Interview für ‚iHeartRadio‘: „Musik war ein großer Teil meiner Kindheit, und ich hoffe, dass es für [Emme] genauso läuft wie für mich. Und wenn sie das tun will … nun, sie sollte es machen, weil sie es mag, nicht weil sie es muss. Nicht wegen des Ruhmes, der Popularität oder wegen Likes.